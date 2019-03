Los tiempos modernos cambiaron la forma de hacer el carnaval



"Carnaval eran los de antes''. Eso decían los mayores cuando yo era joven. Ahora yo repito lo mismo. Mi generación lo vivió de una forma diferente también al actual. Por alguna foto que tengo de mis padres, de aquellos carnavales de antes, de los bailes donde todos iban con disfraz, común era el de "Dominó'', túnica negra o dominó (blanco y negro), con capucha y antifaz o careta, los usaban en los bailes de micaren, anterior al carnaval, los de los días de carnaval y los de la semana siguiente que era el entierro del carnaval. En los corsos se jugaba con albahaca mojada en agua. Y a mediados del siglo XX, los carnavales eran esperados con entusiasmo, por niños jóvenes y mayores, desde temprano se preparaban para la chaya con agua en balde, con amigos y en la siesta. Participaba también toda la familia. Luego, se organizaba la salida para los bailes. "La Libanesa'' era el lugar al que más gustaba ir, donde la música era en vivo: la "Jazz Santa Anita'', bailando el "baión'' entre otros ritmos y luego la típica Catanzaro, tangos (las dos eran la misma orquesta). "Casa España'' mantenía su estilo y el "Club Los Andes'', traía conjuntos musicales de afuera. En todos se jugaba con el lanza perfume acompañados con el papel picado y serpentina. Los más audaces iban a "Inca Huasi''. Allí se chayaba ¡a balde! Cada barrio tenía sus propias "pistas'' de baile en ese entonces.



Los corsos con sus carrozas, murgas y comparsas, la que más recuerdo era la comparsa de Villa del Carril, con su estandarte enmarcado con lucecitas que eran alimentadas con una batería que iba muy bien decorada. Los que integraban la comparsa iban bien arreglados, todos iguales, con birrete y albahaca, con instrumentos como la armónica, guitarra y violines. Marchaban arrastrando los pies haciendo el acompañamiento de la música (chic, chic, chic). Participaban también murgas con cornetas y un ritmo muy particular y la letra sobre algún tema del momento. La gente al paso de estas, se divertía mojándose con pomos, que primero fueron de plomo y luego de goma que se pagaba para rellenarlos y papel picado. Habían máscaras sueltas sobre todo aquellas que asustaban a los niños, como fantasmas o brujas que hacían sonar matracas. Luego seguían los coches con familias y por último un camión con chaya, significaba que el corso había terminado, tiraban las bombas de estruendo y chaya libre para todos y correr el que no quería ser mojado. En los diarios se publicaban las fotos de los niños disfrazados, comúnmente de gitanas, Ratón Mickey, diablos, paisanas, bailarinas rusas, indio, etc. Entre los años de las décadas de 1960 y 1970, la chaya se puso un poco más violenta. Aparecieron las "bombitas'' llenas con agua y sal para que dolieran más al reventar, provocando algunos malos ratos. Luego hubo chayas organizadas en caravanas, pero perdieron la espontaneidad, como la que se hacía entre amigos. Y en los bailes se reemplazó el lanza perfume por la espuma, no siempre simpáticas. De allí en más, todo quedó en el olvido, el carnaval tradicional de San Juan pasó a ser historia y lindos recuerdos. Ahora son otros tiempos y otras formas.

Por María Teresa Forradellas

Licenciada en Turismo