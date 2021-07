La cultura no se transmite a lo largo del tiempo y las generaciones sólo por medios de registro escrito, discos, casetes, discos compactos etc., o, tal como se suma ahora a través de los medios virtuales, ya que la fuente oral persona a persona fue y es un medio singular de enorme importancia y está en la base necesaria de la cultura de un pueblo. Es la perdurable cultura oral de las comunidades donde coleccionan la sabiduría y las raíces de la experiencia de la antigüedad. Hablamos de los hermanos Araya. Nacieron en Jáchal. En su adolescencia tenían una plena motivación, triunfar con la música del pueblo, lo que constituye el folklore esencialmente cuyano. Pedro y Amado Araya, jachalleros de pura cepa, fueron caracterizados para todos los tiempos por el gran maestro de periodistas don Carlos Herrera Varas, en estos términos: "En la década del cuarenta, una etapa brillante y romántica de este Jáchal en los patios soleados y muy anchos portales abiertos, estos trashumantes trovadores, 'pata en quincha' le pusieron música a esas noches jachalleras de enamoradas serenatas".

Grandes de la cultura popular

Es justo hacer una evocación a estos grandes de la cultura popular, por su trayectoria, por su cantar a nuestra tierra y dejar en alto la música cuyana por cuanto escenario transitaron.



La mayoría de las veces actuaron solos y en otras oportunidades eran acompañados por guitarristas y cantores de fama, como don Pedro Ogaz, Juan Yáñez, Mónico Nievas y Enrique Vega, máximos exponentes del canto y la guitarra. Cabe destacar que nunca cobraron un peso por cantar.



Contaba don Amado Araya que Pedro estuvo entre los seleccionados a integrar la "Tropilla de Huachi Pampa", de don Buenaventura Luna. Los nominados eran Pedro Araya y Remberto Narváez (Iglesiano). Esto que contaba don Amado lo corroboró Remberto Narváez en una entrevista que este le concedió a Andrés "Lolo" Hidalgo, contaba don Remberto: "Don Buenaventura Luna me cita a mí, junto a Pedro Araya y Alberto Hajjar, para dar una prueba. El 'turco' Hajjar era muy bueno en guitarra, no tuvo ningún problema, fue de inmediato aceptado. En cambio, Pedro Araya y yo estábamos en un mismo nivel en cuanto al canto, con la diferencia que yo tocaba mejor la guitarra, es por eso que don Buena me eligió a mí. Me dio mucha alegría, pero, a la vez una honda tristeza por Pedro, porque éramos amigos". También se escuchó decir que Buenaventura Luna igualmente le ofreció a Pedro probar destino musical en Buenos Aires, por lo destacado de sus destrezas, pero que este declinó porque no estaba dispuesto a irse de Jáchal.

Patrimonio de Jáchal

En todo caso lo importante es que estas pequeñas historias muestran los grandes valores olvidados que merecen ponerse en valor pues engalanan la tradición de la inspiración norteña. Al dúo hermanos Araya, el pueblo jachallero los aclamaba, eran sus hijos dilectos, llevaban sus mensajes de amor, en los cogollos de sus mentadas tonadas, a cada pueblo que visitaban. Estos juglares que enarbolaron nuestra música cuyana, forman parte del patrimonio cultural de Jáchal.



Cuentan los memoriosos que en el pueblo norteño y en la casa de los hermanos Araya, por la calle Florida, casa grande con amplias galerías, había un bagaje de canciones cuyanas que sólo vivían cuando las cantaban los hermanos Araya. Ello explicaba que con frecuencia concurrían de otras latitudes artistas cuyanos, a compartir, vivenciar, oír y aprender de la fuente misma de la vida, esto es, abrevar del canto popular en el modo más originario y sustancial de la entonación en vivo.

Visitantes ilustres

Entre tonadas, cuecas, valsecitos cuyanos , el buen vino patero y los pasteles chorreando, visitaron a los Araya, entre tantos artistas cuyanos, el Dúo Coplero de San Luis, Anselmo de Mendoza (Anselmo Bustos), los sanjuaninisimos Hermanos De la Torre, el cuyanísimo dúo Sisterna Peralta, Mínguez Barboza (el dúo más mentado de muchas leguas a la redonda), Rodolfo Páez Oro (el peñero mayor de San Juan), el Aparcero Mayor de Cuyo don Jorge Darío Bence, el dúo La Yunta de Dos (sobrinos de los Hermanos Araya), Abelino Cantos (Cantautor referente del folclore cuyano de estos tiempos), Esteban Muñoz (El Duende de la Guitarra) etc.



Seguro que muchos cultores más pasaron por la legendaria casona de estos iconos del folclore cuyano jachallero a beber de su canto.



Sin duda que no es casualidad este recuerdo a la larga trayectoria y a la calidad artística de estos cantores, que dedicaron su vida al canto cuyano, que hoy se ve reflejado en esta evocación tan sencilla como merecida, para recordar algo de la trayectoria de los Hermanos Araya.

Por Dr. Mario Alfredo Luna

Abogado, ex secretario de Gobierno en Jáchal, ex concejal, Pte. Concejo Deliberante de Jáchal.

Fabián Alberto Núñez

Profesor Enseñanza Primaria, Pro-secretario Escuela de Comercio Eusebio Dojorti (secundaria), ex. asesor Concejo Deliberante Jáchal