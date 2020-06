Mariano Moreno, padre del periodismo argentino.

En 1938 se celebró en Argentina el "I Congreso de Periodistas" y se comenzaron a bosquejar las primeras líneas de lo que luego conoceríamos como el "Estatuto del Periodista Profesional", sancionado después por el Congreso Nacional en la década de 1940 (Ley 12.908). En aquella ocasión se instaura el Día del Periodista el 7 de junio, debido a que en esa fecha, pero de 1810, nace la "Gazeta de Buenos Ayres", fundado por Mariano Moreno y cuyo Decreto de creación firmado por la Primera Junta de Gobierno es del 1 de junio, que disponía "El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el honor de éstos se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gazeta de Buenos Ayres". Siendo este semanario el primer Periódico informativo de todos los acontecimientos vinculados a la Revolución de Mayo, opiniones políticas y culturales de la época, bajo su nombre, se leían palabras de Cornelio Tácito, uno de los grandes historiadores del Imperio romano que en latín decía: "Rara temporum felicitas, ubi sentire quae velis, et quae sentias, decire licet". (Disfrutando de la rara felicidad de la vida, cuando podemos pensar lo que queremos y lo que sientes, aunque diez veces).



En una de sus editoriales, publicadas el 21 de junio, Mariano Moreno expresaba, "Sobre la libertad de escribir". "Si se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu como la materia; y el error, la mentira, la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento, harán la divisa de los pueblos, y causarán para siempre su abatimiento, su ruina y su miseria".



Hoy la Libertad de Prensa es fundamental para poder consolidar de una vez por todas esta frágil democracia que supimos recuperar en 1983; porque, al parecer, algunas voces tiránicas pretenden amordazarla para imponer su "única verdad", la "verdad es relativa y no absoluta". Y, que mejor poder escuchar todas, a través de una prensa libre e independiente, con nuestro propio discernimiento poder abrazar un conjunto de ellas con el solo fin de llegar al bienestar de todos y no de algunos. Hoy, más que nunca, la tarea del periodista debe ser fundamental para el sostenimiento de una verdadera República. El periodista debe informar, opinar, formar, defendiendo los valores de una democracia y del conjunto de la sociedad, que cada vez más quiere abrirse paso a una verdadera libertad. No solo de opinión, sino también de conciencia, único medio de crecimiento civilizador de una nación.



Los periodistas debemos ser responsables en nuestro accionar profesional, siendo lo más objetivo posible en el análisis y divulgación de las ideas de otros y defensores acérrimos, pero con altura y conocimiento, de nuestras ideas propias. La esencia de un periodista es "la verdad".



Quisiera, en lo personal, agradecer a DIARIO DE CUYO, que absolutamente siempre publicó mis artículos sin ningún tipo de censura. También saludar a todos quienes ejercen el periodismo y lo usan como una herramienta de "control, verdad y formación civilizadora" de una verdadera democracia a la que todos aspiramos.



"Las publicaciones periodísticas son en nuestra época como la respiración diaria. Ni libertad, ni progreso, ni cultura se conciben sin este vehículo que liga a las sociedades unas con otras y nos hace sentirnos a cada hora miembros de la especie humana por la influencia y repercusión de los acontecimientos de unos pueblos sobre los otros", Domingo Faustino Sarmiento.

Jorge Reinoso Rivera

Periodista