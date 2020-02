Hace treinta años, el 11 de febrero de 1990, el "preso más famoso del mundo" salió de la cárcel. Tenía 71 años. Lo acompañaba su esposa y a las puertas se encontró con una muchedumbre que ni él mismo esperaba. Ese día, Nelson Mandela volvió, por fin, a alzar el puño en Sudáfrica como hombre libre. Aquella histórica fecha, la imagen de un Mandela envejecido, pero sonriente, dejando atrás para siempre la prisión Víctor Verster -situada a las afueras de Ciudad del Cabo- para encaminarse a la democracia. "Al principio no alcanzaba a distinguir lo que ocurría ante nosotros, pero cuando estábamos a unos cincuenta metros de la puerta vi una tremenda conmoción y una enorme multitud: había cientos de fotógrafos, cámaras de televisión y periodistas, además de varios miles de espectadores", contaba el propio "Madiba" en su autobiografía, "El largo camino hacia la libertad". Que su salida causase semejante conmoción, no sólo le asombró sino que incluso le causó cierta alarma. Para él habían transcurrido algo más de 27 años de cautiverio, de trabajos forzados, de estudio en la soledad de su celda y de lejanos sueños políticos de un futuro mejor para los africanos oprimidos. Para el mundo exterior, sin embargo, fueron casi tres décadas en las que Mandela se convirtió en el gran rostro de la resistencia contra el régimen segregacionista del "apartheid".

* Casi tres décadas en la cárcel. La mayor parte del cautiverio de "Madiba", como aún le llaman cariñosamente sus compatriotas, había transcurrido en la prisión de Robben Island, una isla frente a las costas de Ciudad del Cabo, una especie de "Alcatraz" sudafricano con condiciones terribles. Desde allí fue trasladado en 1982 a la prisión de Pollsmoor, junto con otros veteranos activistas antiapartheid condenados a cadena perpetua. En Víctor Verster, la prisión de la que salió aquel 11 de febrero de 1990, sólo pasó sus últimos catorce meses como preso político. Pero con su estado de salud más débil, cumplidos ya los 70 años de edad. Mandela siempre se había negado a establecer términos para su propia libertad, a menos que esta llevase también aparejada la legalización del movimiento bajo el que militó, el Congreso Nacional Africano (CNA, proscrito desde 1960).

* Principio del fin del "Apartheid". Todo cambió oficialmente el 2 de febrero de 1990, cuando Frederik Willem de Klerk (el último presidente blanco del país y Premio Nobel de la Paz de 1993 junto a Mandela) pronunció un discurso ante el Parlamento que cambiaría para siempre el destino de Sudáfrica.

En él avanzaba las claves de una transición negociada hacia la democracia, que incluía la legalización inmediata tanto del CNA y de otras organizaciones prohibidas como la liberación de los presos

políticos, incluido Mandela. Entre el 26 y el 29 de abril de 1994 el país celebró sus primeras elecciones democráticas y multirraciales y convirtió a Mandela en su primer jefe de Estado negro. Su partido, el CNA, lleva, de hecho, gobernando el país desde entonces. Sin embargo, no se repara aún todas las heridas e injusticias creadas por las más de cuatro décadas de segregación racial (y por siglos de dominación colonial previos). Algo más de 25 años en los que el Estado ha sido saqueado por la corrupción y la desigualdad social. Ayer, Sudáfrica celebró el aniversario de la liberación de Mandela (fallecido en 2013), un hombre que logró el sueño de la libertad racial en su país.

Nelson Mandela, ícono de la lucha por la libertad e igualdad racial.



Por Nerea González

Johannesburgo - Agencia EFE