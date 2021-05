Mucha será la enseñanza que nos dejará el covid-19. y no sólo a nivel sanitario. Desde el punto de vista de la moral social, estos tiempos de pandemia serán recordados como una especie de viaje de regreso a etapas premorales. Aquello que enseñaba el psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberg (1927-1987) en su Teoría del desarrollo moral. Efectivamente, Kohlberg habló de las diversas etapas en el desarrollo moral que se da a medida que vamos creciendo. La primera de ellas llamada premoral (hasta los 9 años), se caracteriza porque el juicio moral está orientado por la obediencia y el castigo, y los hechos son juzgados según el modo en que nos afecten.

Pandemia y moral ciudadana

En ese sentido, la pandemia no sólo habrá de impactar en el sistema sanitario mundial, sino también en el sistema moral de una ciudadanía que vive la experiencia de su propia vulnerabilidad. Ello puede explicar este fenómeno de un sistema moral que, en contexto de riesgo e inseguridad, está construido sobre la base de un pater (autoridad) que impone límites y un ciudadano que reacciona evaluando consecuencias y castigo. De alguna manera, los patrones de comportamiento ya no pasan por el análisis racional del objeto y el fin del acto para discernir la moralidad de nuestra conducta. Es como si de repente volviésemos a ser aquellos niños de los que hablaba Kohlberg en el nivel preconvencional y lo patrones morales de conducta dependieran de la imposición de la autoridad. Una especie de delegación tácita de la responsabilidad moral individual a quienes gestionan el poder en tiempo de pandemia. En este estadío del desarrollo moral, los criterios de eticidad no se dirimen en la cercanía del acto, sino que vienen dados por un sistema de recompensas y castigos que confiere la autoridad.



Este es el punto que pongo en debate: la pandemia ha significado el regreso a la infancia moral, cuando más necesitados estamos de ciudadanos autónomos con discernimiento moral propio.



Las evidencias son contundentes. Hay una especie de tutoría moral en quienes gestionan el poder en estos meses de pandemia. Basta recordar el tenor de algunas disposiciones, o aquellos dedos que se levantan querellantes y hasta cierta recurrencia a vociferar desde el atril de un cargo, para advertir el tono paternalista y moralmente asfixiante que vivimos. Esto explica, aunque no justifica, la actitud de aquellos que tienden a transgredir reglar y prohibiciones. La fatiga pandémica y el hartazgo social son notorios.

Para superar la infancia moral

No se trata de atribuir responsabilidades sino de buscar posibles salidas. ¿Cómo superar esta etapa de infancia moral a la que nos ha arrojado la pandemia? ¿Cómo vencemos la lógica del esquema autoridad-moral-castigo, para arribar a la etapa de los principios y valores universales, propios de una ciudadanía madura y responsable? Una etapa en la que construimos nuestro esquema moral y en cuyo escalón más alto (en grado de abstracción), están los principios morales universalmente aplicables, que se manifiestan en la conciencia.



Este camino de madurez moral requiere la concurrencia de dos elementos coyunturales: - el ejemplo que fluya de arriba hacia abajo y - mayor conciencia de interdependencia ciudadana en tiempos de crisis sanitaria. A su vez, como algo más estructural y de fondo, debemos avanzar procurando: - la consolidación de liderazgos éticos y - una educación en valores morales y ciudadanos que comienza en el hogar y continúa en el aula. Líderes que entiendan que el poder no es "control'' sino "servicio'' y que liderar no es oprimir sino fortalecer a los ciudadanos. Al respecto, dice un famoso proverbio chino: "los patos salvajes siguen al líder de su parvada por la forma de su vuelo y no por la fuerza de su graznido''. En una palabra: necesitamos menos tutores morales y más liderazgos éticos, para formar ciudadanos moralmente maduros.

Por Miryan Andújar

Abogada, docente e investigadora

Instituto de Bioética de la UCCuyo