Los futuros de las acciones estadounidenses subían ayer miércoles en unos mercados frágiles, con los operadores en vilo a la espera de cualquier indicio de la declaración de hoy de la Reserva Federal que indique que las alzas de tasas de interés podrían llegar a su punto máximo y que el aterrizaje suave que los bancos centrales han estado buscando está a la vista.



*- El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos meses subía por la creciente preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno alcance su techo de deuda antes de lo previsto.

*- El crudo, que se desplomó más de un 5% en la víspera, seguía hundiéndose y perdía en torno a un 3% en la sesión.

*- El martes, las acciones de los bancos regionales estadounidenses sufrieron un varapalo. Pacwest Bancorp cayó un 27,8%; Western Alliance Bancorp, un 15,1%; y Comerica Inc, un 12,4%.

*- Los mercados están casi seguros de que la Fed anunciará un alza de tasas de 25 puntos básicos cuando anuncie su decisión de política. Si eso sucede, la atención se centrará en si su presidente, Jerome Powell, hace retroceder o no las expectativas de los inversores de recortes para fines de año.

*- El índice paneuropeo STOXX 600 mejoraba casi un 0,5% tras la fuerte caída del martes. Los futuros del S&P 500 subían un 0,1%, pero el ambiente era de cautela, con los bancos en el punto de mira.

*- "Hoy no está claro si los mercados se mueven por el techo de deuda, la caída de los bancos regionales o la ansiedad por las decisiones del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed, por sus siglas en inglés)", dijo Vijay Modhvadia, director gerente de Deuterium Capital Management.

*- Los operadores examinarán el comunicado de la Fed en busca de cualquier indicio de una pausa en la subida de tasas, o para ver si el texto mantiene abiertas las opciones de otra alza en junio, agregó.

*- Los mercados de China y Japón estaban cerrados por día festivo. Las acciones cayeron en Hong Kong, arrastrando al índice más amplio de MSCI de Asia-Pacífico excluyendo Japón a un declive cercano al 0,6%.

*- Los bonos y el oro mantenían sus ganancias. El dólar, a la baja, se veía atrapado en los vientos cruzados de la caída de los rendimientos y el aumento de los nervios.

*- Los mercados de divisas operaban estables a la espera de la Fed. El euro avanzaba un 0,3%, a 1,1030 dólares.

*- El oro cotizaba por encima de los 2.016 dólares la onza, con pocos cambios en el día.

*- El rendimiento de los bonos a dos años cedía 2 puntos básicos, al 3,96%, mientras que el de los papeles a 10 años restaba 3 puntos básicos, al 3,40%.



> Significativa disminución de la inversión extranjera

La inversión extranjera en el mundo disminuyó un 24% el pasado año, hasta la cifra de 1.286 billones de dólares, una reducción en la que influyeron las masivas retiradas de capital en un operador de telecomunicaciones con sede en Luxemburgo y también el bajón de los flujos en dirección de China.



En un informe publicado este viernes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo notar que si se excluyera el caso particular de Luxemburgo, que tuvo un saldo negativo de inversiones de 322.000 millones de dólares frente a otro positivo de 25.000 millones en 2021, la caída global se hubiera limitado al 5%.



Los autores del estudio señalaron que las operaciones de absorciones y fusiones de empresas siguieron el pasado año la tendencia a la baja, "posiblemente" por el endurecimiento de las condiciones financieras (la subida de los tipos de interés), las tensiones geopolíticas (con la guerra de Ucrania) y los temores a una recesión.

Por Nell Mackenzie y Tom Westbrook

Agencia Reuters, EFE y redacción DIARIO DE CUYO