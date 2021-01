La minería argentina tuvo una fuerte caída durante 2020 por causa de la pandemia y sus efectos a nivel mundial.



La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) señaló que el 2020 tuvo buenas y malas. Como positivo fue el "costado humano", el principal valor al que se apostó ante la pandemia. El año "concluyó con un 20% menos de producción, pero con buenas perspectivas", dijo Luciano Berenstein, director Ejecutivo de la institución. Según informes del Ministerio de la Producción en la que se analizó el impacto del virus en la actividad, se observó la creciente importancia de Santa Cruz en el mapa nacional. La producción y exportación de oro y plata estuvieron supeditadas a lo sucedido en los seis yacimientos santacruceños que estuvieron en actividad en 9 meses mientras la pandemia avanzaba.

Mercados cerrados

La industria madre en Argentina había exportado minerales en 2019 por US$ 3.180 millones, equivalentes al 4,9% del total de las comercializaciones nacionales. Ese rendimiento la había colocado como el sexto complejo exportador, según lo informado por CAEM. A raíz del avance mundial del virus, en el primer trimestre de 2020 las comercializaciones mineras registraron una baja interanual del 9%. La retracción obedeció a que los mercados se cerraron y la demanda retrocedió un 37%. Esta caída fue suplida por el precio de los minerales. El valor de referencia en la industria era de US$ 1.583 la onza de oro en el primer trimestre 2020. El informe del Gobierno nacional precisó que el metal se mantuvo como el principal producto minero comercializado. La demanda que quedaba en pie obedeció al atesoramiento, el oro tomaba fuerza como resguardo del patrón de cambio.



La plata fue el segundo producto de exportación. Este metal obtuvo un crecimiento en las ventas del 19,4% en el primer trimestre del 2020.

Caída de exportaciones

Las operaciones finalizaron el 2020 sin ubicarse en los mismos niveles prepandemia. Los protocolos obligaban a las compañías a subir menos del 50% del personal a sus campamentos. La menor producción originaba que "las exportaciones mineras aceleraron su caída en abril", daba a conocer el escrito del Ministerio de Desarrollo Productivo a cargo de Matías Kulfas. Las exportaciones marcaron un descenso promedio del 36% en la comparativa anual. "En los primeros cuatro meses del 2020 las cantidades exportadas de oro disminuyeron 38%, caída amortiguada por los mayores precios", señaló el informe.

Aumento del oro

En tanto, el precio de referencia del oro se ubicaba un 35% por encima de mayo de 2019. Este factor fue positivo en el complejo exportador, la menor oferta del metal fue balanceada por los USD 1.700 -aproximados- la onza. La plata no escapó de las consecuencias que generó la pandemia y redujo sus envíos 73% interanual en mayo. Ese mes no desaparecieron las dificultades para la producción y "los despachos al exterior acumularon una caída del 21% en comparativa a los volúmenes registrados entre enero y mayo". Pero en agosto, las comercializaciones seguían en caída, alcanzando los US$ 143 millones. Un 44% menos que en el mismo mes de 2019. "Las exportaciones finalizaron la primera mitad del año un 26% por debajo del mismo período del año anterior", precisó el Gobierno nacional.



Según las estadísticas oficiales, agosto registró una tenue recuperación en las exportaciones de minerales. En ese periodo "alcanzaron los US$ 221 millones en el mes". En los dos cuatrimestres del año, los volúmenes de oro exportados fueron en promedio un 46% inferiores en términos interanuales. El precio de la onza se disparaba a los US$ 1.994 y equilibraba aquella baja de transferencias a los mercados de ultramar.

Recuperación y desafíos

Hacia fin de año, la actividad productiva continuaba su recuperación pero la industria aún enfrentaba serios desafíos. "Las exportaciones mineras aceleraron su caída en septiembre un 17% interanual", el dato alentador fue que se mantuvieron en "los niveles más altos desde febrero". En tanto, hasta noviembre, las comercializaciones metalíferas fueron de "US$ 1.761 millones, un 24% por debajo de los registrados en el mismo período de 2019". En septiembre los envíos sumaron US$ 134 millones, 24% menos que un año atrás. Las exportaciones mineras totalizaron US$ 235 millones en octubre, "el mayor registro del año" pero "en términos interanuales tuvieron una caída de 21% frente a octubre de 2019". Asimismo, se supo que entre enero y octubre las ventas acumularon US$ 2.038 millones.



Una realidad durísima; pero con esperanzas de recuperar el tiempo perdido por la pandemia.

Por El Inversor Energético & Minero

newsletter@inversorenergeticoyminero.com

Fuente: La Opinión Austral