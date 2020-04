Multitud de jubilados haciendo cola para cobrar su salario en plena cuarentena.

"Esos son datos". Fue la respuesta del funcionario nacional al periodista que le reclamaba la presencia de jubilados en las calles, en plena cuarentena. El hecho ocurrió en el contexto de las medidas tomadas para amesetar la curva de los infectados. Después de dos semanas de cierre de bancos por el aislamiento social obligatorio, las sucursales volvieron a abrir. El objetivo era pagar las jubilaciones y demás prestaciones del Anses. El resultado fue un caos total. Cientos de miles de jubilados y beneficiarios de planes, poblaron las cercanías de los bancos en la mayoría de las provincias. No se vio allí distancia social alguna. Tampoco se observó demasiada empatía, hacia este grupo de personas. Lo que abundó, en cambio, fue la desidia y la subvaloración a los patrones culturales de la llamada tercera edad.



Cuando digo desidia me refiero al desinterés manifiesto al no prever la reacción de nuestros adultos mayores. Los patrones culturales no se modifican por el mandato de leyes, decretos o resoluciones. Esa falta de medidas anticipatorias fue producto de la sobrevaloración del poder real de la autoridad y la subvaloración del modo de actuar de esta franja etaria.



No atribuyo a nadie malas intenciones ni oscuros fines. Tampoco hablo de bomba bacteriológica, que da por cierto un resultado futuro, imprevisible e incierto. Pienso que la ecuación es más simple: sobran horas de escritorio y faltan horas de territorio. El resultado estuvo a la vista de todos. Azorados mirábamos las imágenes de las largas colas de abuelos, después una noche entera de vigila, incluyendo algunos desmayos y descompensaciones.



Sólo planteo esto, para entender la falta de previsión y empatía, no para justificar lo injustificable. Nada explica el riesgo al que expusieron a una población de alto riesgo.



Se cruzó una barrera ética impensable. Algunos pretendieron desviar culpas hacia la ansiedad de aquellos por cobrar, en efectivo, lo adeudado por el Estado. Es una afirmación temeraria y moralmente injusta. Pero también es una muestra de ingratitud para con aquellas generaciones que forjaron, con sacrificio y trabajo, nuestro presente.



Siempre he creído que la política es un arte difícil y noble, con mucho de vocación y servicio. Servicio que implica estar atentos en el cuidado de los más frágiles. Servicio, que según nos recuerda Francisco, debe alejarse de omnipotencias e ideologías, y vincularlo exclusivamente a las personas (Mensaje del Santo Padre en ocasión de su visita a Cuba, diciembre de 2015).



Los adultos mayores que poblaron las calles cercanas a los bancos, son personas concretas, de carne y hueso, con historias de vida y ricas biografías. No son un número en un papel. Ningún ser humano lo es. Debemos aprender a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen o producen. La dignidad humana, de eso se trata todo esto, nos acompaña en todo nuestro trayecto existencial. Desde el inicio, en la concepción, hasta el final, con la muerte natural. La tan declamada dignidad de la persona no es cual pasajero de un tren que se baja en cualquier estación. Hoy el pasajero bajó cerca de la última parada, en el final del recorrido. Nada nos garantiza que en un futuro, la dignidad se pierda en los andenes de las primeras estaciones. Y ya no sólo serán nuestros abuelos los que vean menguada su dignidad personal. Tratando de responder a aquel funcionario de la desafortunada frase: No eran datos, eran personas y de las más frágiles. Al parecer, los reclamos de Francisco, cuidar la fragilidad en los extremos de la vida (Evangelii Gaudium, 209-210), no tuvieron demasiado eco, en algunas oficinas.



Dicen los especialistas que las alturas suelen marear y causar obstrucción en los oídos. Será cuestión de ser precavidos y prepararse antes del ascenso.



Por Miryan Andújar

Abogada, docente e investigadora

Instituto de Bioética de la UCCuyo