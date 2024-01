Los nuevos reyes de Dinamarca junto a Margarita II en el Palacio de Christiansborg.



El pasado 14 de enero, el Reino de Dinamarca proclamó a su nuevo rey Frederick X (Federico), Frederik André Henrik Christian (Federico Andrés Enrique Cristiano), perteneciente a la casa real de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg-Beck, llamada también Casa de Glücksburg, por tener su origen en Glücksburg, ciudad del norte de Alemania. Es la dinastía reinante en Dinamarca y Noruega, y fue la casa de los reyes de Grecia hasta la abolición de la monarquía en ese país. Es una rama de la dinastía de los Oldemburgo, casa real danesa descendiente del rey Cristian III. Se cuentan entre sus miembros la reina Sofía de España y el fallecido duque Felipe de Edimburgo, esposo de la Reina Isabel II. La monarquía danesa es una de las más antiguas del mundo y la más antigua de Europa con más de mil años de historia.



Un dato muy curioso que llamó la atención es que la proclamación del nuevo Rey de Dinamarca se realizó en Palacio de Christiansborg ante miles de daneses que, apostados en la plaza frente del palacio, presenciaron la ceremonia a unos 10 metros de distancia separados solamente por una gruesa línea amarilla que ningún asistente se atrevió a pisar o traspasar demostrando el orden y el respeto que los caracteriza.



En Dinamarca, la Constitución democrática de 1849 cambió el estatus de la monarquía de absoluta a constitucional. La Ley de Sucesión de 1953 permitió la posibilidad de que hubiese una mujer monarca; eso fue lo que permitió a Margarita II acceder al trono en 1972. En 2009, la Ley de Sucesión se modificó para que el hijo mayor (independientemente de su sexo) heredase el trono. Lo curioso de este traspaso es que se produce, no por fallecimiento de su antecesor, sino porque su madre, la reina Margarita II, anuncia su abdicación durante el tradicional "Discurso de Noche Vieja", el pasado diciembre del 2023 diciendo: "En dos semanas, habré sido la Reina de Dinamarca durante 52 años. El tiempo no pasa sin dejar huella en nadie, ni siquiera en mí. (...). En febrero de este año, me sometí a una extensa operación de espalda (...). La operación, naturalmente, también dio lugar a reflexiones sobre el futuro, sobre si era el momento de pasar la responsabilidad a la siguiente generación. He decidido que ahora es el momento adecuado. El 14 de enero de 2024, 52 años después de suceder a mi amado padre, renunciaré como Reina de Dinamarca. Cederé el trono a mi hijo, el Príncipe Heredero Federico".





Perfil del nuevo Rey



Federico, hoy Federico X de Dinamarca, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Aarhus, en la localidad danesa del mismo nombre, y en Harvard. Además, recibió una preparación militar, educándose en Defensa, a parte del danés, habla francés, inglés y alemán. Federico se casó en mayo de 2004 con la Abogada y exejecutiva australiana Mary Elizabeth Donaldson, de origen plebeyo, y que ya ostenta el título de Reina Consorte de Dinamarca, uniéndose así a un grupo de mujeres nacidas en otro país y hoy reinas. Es también el caso de la reina consorte Máxima de Holanda (Máxima Zorreguieta), quien nació en nuestro país y está casada con el rey Guillermo Alejandro; el de la reina Silvia de Suecia (Silvia Renate Sommerlath), de padre alemán y madre brasileña y casada con el rey Carlos Gustavo XVI, y el de la cubana María Teresa de Luxemburgo (María Teresa Mestre Batista), casada con Enrique de Luxemburgo y tampoco podemos olvidarnos de la exnadadora Charlene Lynette Wittstock, nacida en Bulawayo (Rodesia), hoy Zimbabue, pero radicada en Sudáfrica desde 1989, es la princesa consorte de Mónaco por su matrimonio con el príncipe Alberto II. Mientras, Australia, que tiene como jefe de Estado a Carlos III y se cuestiona los vínculos que mantiene con la corona británica, celebra que Donaldson se convertirá en la primera australiana en ser reina consorte en Europa.



Federico y Mary son padres de cuatro niños: el príncipe Cristian (que a partir del 14 de enero pasó a ser "Príncipe Heredero" y en caso de incapacidad de su padre podrá ser "Regente de Dinamarca", ya que recientemente cumplió los 18 años y tuvo su juramento de rigor a la Constitución Danesa), la princesa Isabel y los mellizos Vicente y Josefina.



La abdicación y posterior proclamación se realizó en el Palacio de Christiansborg, sede del parlamento, ubicado en el islote de Slotsholmen en Copenhague, ante la Primera Ministra Mette Frederiksen, miembro del partido Socialdemócrata, y el consejo de ministros del reino. Tras firmar las actas de traspaso como Reina, inmediatamente se levantó del sillón que ocupaba y con un gesto con su mano derecha le indica a su hijo Federico que lo ocupe, despidiéndose con un "Dios salve al Rey" y visiblemente emocionada.



Por Jorge Reinoso Rivera

Periodista e Historiador

(*) Fuente: datos aportados por el Embajador Argentino en Dinamarca, Dr. Conrado Solari Yrigoyen.