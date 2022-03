Rusia atacó un hospital materno infantil en Ucrania con innumerable cantidad de víctimas.



El máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó en las últimas horas ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que los ataques contra objetivos médicos son "violaciones muy graves" de las Convenciones de Ginebra, un día después de que Ucrania denunciara un ataque ruso contra el hospital infantil de Mariúpol. "Mientras que la guerra causa estragos a su alrededor, Ucrania sigue bregando con la covid-19, su sistema de salud está saturado y los suministros de oxígeno y medicamentos están prácticamente agotados", añadió. Las Convenciones de Ginebra, un corpus legislativo internacional que empezó a formarse en 1864 y fue ampliado tras las guerras mundiales del siglo XX, regulan los derechos individuales en tiempos de guerra, en especial los del personal médico a ser considerado neutral para poder tratar a los heridos. Su violación puede ser constitutiva de crímenes de guerra, un tipo de delito que, junto a otras posibles violaciones y abusos, será investigado en la guerra en Ucrania por la comisión de expertos que la semana se aprobó en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Francia quiere dejar de importar gas ruso

Francia quiere consensuar entre los Veintisiete una fecha para cerrar el grifo de las importaciones de gas ruso y objetivos de reducción de esa dependencia desde este año, una cuestión que estará en el centro de las discusiones de la cumbre de jefes de Estado y Gobierno que empezó ayer jueves en Versalles. Globalmente, el gas ruso representa cerca del 40 % del que se consume en Europa, aunque ese porcentaje varía mucho. En España es únicamente el 8 %, en Francia el 20 %. Pero en Alemania representa en torno al 60 % y en Rumanía o en Finlandia el 100 %.

Ucrania trata de frenar avance ruso por el sureste

El Ejército ucraniano informó que se esfuerza por frenar el avance de la ofensiva militar rusa por el sureste del país, donde las fuerzas militares de Moscú intentan controlar una franja de territorio hasta el estratégico puerto de Odesa, a fin de crear un corredor terrestre que incluya la anexionada península de Crimea. Según el más reciente parte de guerra del Ministerio de Defensa



de Ucrania, emitido al comenzar este jueves el decimoquinto día de la invasión militar, las fuerzas ucranianas "continúan frenando" la ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas en la ciudad de Donetsk, en la zona de Slobozhansky y en el distrito de Tavriya, todas en el sureste del país. "Los principales esfuerzos se centran en evitar que el enemigo avance en dirección sureste", aseguró el Ministerio de Defensa en su parte de guerra.

Continúan bombardeos rusos sobre Mariúpol

Los bombardeos aéreos sobre la ciudad de Mariúpol iniciados ayer por el Ejército ruso se han extendido en las últimas horas al centro de la ciudad, donde ya han provocado una cantidad indeterminada de muertos y heridos. Según informaciones preliminares, a lo largo de la mañana, las bombas han destruido varios edificios residenciales.Mariúpol, una ciudad al sureste de Ucrania de unos 500.000 habitantes, es una de las urbes que más está sufriendo los ataques y el asedio de las tropas rusas desde que empezaron la invasión del país el pasado 24 de febrero. Unos 1.300 habitantes de esa ciudad han muerto por bombardeos y ataques desde el comienzo de la invasión hace dos semanas, según el vicealcalde de la urbe, Piotr Andriúschenko.

No creen en una guerra nuclear

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo ayer que que no creía que el conflicto en Ucrania se convierta en una guerra nuclear, pero advirtió a Estados Unidos y a Europa de que Moscú no quería volver a depender de Occidente. La economía rusa se enfrenta a la crisis más grave desde la caída de la Unión Soviética en 1991, después de que Occidente impuso fuertes sanciones a casi todo el sistema financiero y empresarial ruso tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú el 24 de febrero. A la pregunta de un corresponsal del Kremlin para el periódico ruso Kommersant sobre si creía que podía desencadenarse una guerra nuclear, Lavrov dijo en Turquía: "No quiero creerlo y no lo creo".

Ucrania acusa a Moscú de romper alto el fuego

Ucrania acusó a Rusia de romper el alto el fuego para impedir la evacuación de cientos de miles de civiles atrapados en el asediado puerto de Mariúpol, donde la Cruz Roja ha descrito las condiciones como "apocalípticas". Rusia dijo que detendría sus acciones para permitir que los civiles huyan de las ciudades asediadas, pero los esfuerzos para evacuar Mariúpol parecían haber fracasado de nuevo, al igual que varios intentos anteriores desde el sábado. "Rusia sigue manteniendo como rehenes a más de 400.000 personas en Mariúpol, bloquea la ayuda humanitaria y la evacuación. Casi 3.000 recién nacidos carecen de medicamentos y alimentos".

Por agencias Reuters y EFE



Oro sube por de la guerra



Por Bharat Gautam

Agencia Reuters



El oro se afianzaba ayer jueves tras una fuerte corrección en la víspera por persistentes preocupaciones sobre la crisis entre Rusia y Ucrania, luego de que no se lograron avances en las conversaciones entre las dos partes, mientras que los inversores aguardan un dato clave de inflación de Estados Unidos.