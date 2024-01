En el día de la fecha meditamos el evangelio de san Marcos 1,14-20. "Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios''.

Decía: "Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio.''

Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando las redes en el lago.

Jesús les dijo: "Venid conmigo y os haré pescadores de hombres.''

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él''.

Juan es arrestado por su persistente predicación. Llama fuertemente a la conversión, a una nueva versión de sí mismo bajo la mirada de Dios. La conversión -lo sabe Juan- nunca será acción humana solamente; es movimiento de Gracia. Herodes lo admira, pero dará la orden de su muerte martirial. Hay injusticias que claman al cielo. También a nosotros nos puede cercar la injusticia. No desesperemos. Como decía Ernesto Sábato: "A la vida le basta el espacio de una grita para renacer''.

Simón, Andrés, Santiago, Juan, dejan sus redes y arriesgan por la Buena Noticia. Vos también estás llamado por Dios. Pero no estás solo. Somos en relación. Somos en racimo y nos salvamos en racimo. Somos el Pueblo de Dios que camina, anuncia y sirve.

Jesús pronuncia pocas palabras en este evangelio. "Conviértanse y crean'', nos dice. La luz principal no viene de nosotros. La Luz viene de arriba. Él ilumina cada paso. Y el acto de fe es gracia de Dios y a la vez apertura de nuestra inteligencia, obsequio de la razón. Es un "Sí'' rotundo al Testigo Divino: creemos en lo que Jesús dice porque Él no miente y es la Verdad misma. Cuidemos la fe si ya la poseemos. Y si no, no dejemos de buscar la luz, porque en breve, a la vuelta de la esquina nos sale al encuentro.

El cristiano está llamado a no callar. Sobre todo, a pronunciar el amor de Dios, decreto irrevocable del Padre. Dios nos ama, más allá de nuestra respuesta. Los bautizados diremos que el amor de Dios no depende de nosotros. Nuestro título tantas veces, es el de mendigos del amor de Dios. Él nos ama igual. Dios no se cansa de esperar. Y su amor es nuevo cada día. Y nos hace nuevos. Sólo se trata de descubrirlo, porque el Reino de Dios está cerca.

Pronto, el domingo 11 de febrero, el papa Francisco va a canonizar a Mama Antula. Sería bueno averiguar de su vida en detalle. Pero esta mujer del siglo XVII supo hacer lugar -después de la expulsión de los jesuitas de toda América- a los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. No habían ya sacerdotes jesuitas predicadores, pero sí mujeres y hombres como mama Antula, que facilitaron la realización de los Ejercicios. Más de 30.000 personas fueron ejercitantes por ella. Una magnífica apóstol del amor, ahora en los altares.

Seguir a Jesús llena el alma de paz y alegría. No asfixia ni quita libertad. No ahoga. Nos enseña a vivir el presente con mayor plenitud, porque nos abre al amor.