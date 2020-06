¿Estamos ante un periodo que consume el engaño, la mentira y las opiniones, por sobre los hechos? Posverdad: es el concepto para determinar toda distorsión deliberada de una realidad que deja de basarse en hechos objetivos, para apelar a las emociones, creencias o deseos del público. Aunque no hubiéramos escuchado hablar jamás de ese término, éste se relaciona con experiencias y circunstancias que todos vivenciamos. En el universo virtual, el de las redes, de los emoticones, fake news, avatar, @, #, etc., la posverdad y su ética se impusieron y todos acordamos que éste era su contexto de intervención. Esta nueva lógica de comunicación comenzó a publicar información con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales, sin la necesidad de que ella sea objetiva, cierta o chequeada. ¿Cuántas veces nos pasó, en estos días que reproducimos en nuestras redes, ideas, hechos y opiniones sin examinar su veracidad u objetividad? Pero en este entretejido parece que no es necesario. ¿Por qué? En primer lugar, no es necesario porque no hay verdad. Lo que reproducimos como información, la mayoría de las veces, es una percepción subjetiva, una emoción de un miembro de la comunidad virtual, y esto no es ni verdadero ni falso, sólo es personal.

Estamos ante el surgimiento de un nuevo relato abonado por las redes sociales, donde lo visceral y emocional gana terreno sobre lo racional.

Las dificultades comienzan con la viralización y posterior aseveración. Parecería que el criterio estadístico de reproducir muchas veces (viralización) la emoción o sensación de alguien, hace que ello sea: "verdadero", a este hecho, quiero llamar posverdad. Una nueva época que introduce la antigua perspectiva de la ética emotivista la cual afirma que la moral no está relacionada con los hechos, sino "determinada por las pasiones" y la razón debe estar subordinada a ellas. El problema que surge a partir de este contexto es cuando la emoción se transforma en violencia, difamación e intolerancia. El avance de la tecnología de la comunicación y el confinamiento por la pandemia han exaltado estos criterios subjetivos y nos tienen que llevar a replantearnos esto que nos pasa. Hasta la ciencia, en estos días, ha caído en el marco del desprestigio por esta nueva narrativa comunicacional. La lógica "online" debe tratar de inspirar lazos con la vida "offline" y la posverdad debe ser una nostalgia de la verdad, pero no en la perspectiva de un sentimiento pesimista por la no existencia de ella. La posverdad debe motivar a la búsqueda, aunque sepamos que sólo encontraremos el camino y no el final del mismo. En este marco también la ética emotivista de las redes, debe tener el límite del otro y su dignidad. Cuando esa emoción y pasión digital desacredita a un otro, lo daña, lo persigue, lo humilla y sobre todo nunca se pone en su mirada, emoción y contexto; en ese momento, la lógica motivadora de la virtualidad, de la vida online, de la hipercomunicación e información, de la posverdad nos enfrenta con la realidad, cruda y objetiva de nuestro deterioro como sociedad humana. Es por ello que debemos repensar las reglas de la virtualidad, hay que trabajar y amoldar este excelente fenómeno de la tecnología para que renueve la sociedad, a favor de la solidaridad, de la paz, de la inclusión y la tolerancia. A favor de la construcción de propuestas y no siempre de la crítica, como lamentablemente estamos acostumbrados a ver estos últimos días.



Por Juan Ernesto Bernat

Prof. y Licenciado en Filosofía