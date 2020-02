Importa poco cuál sea la causa, si el hombre y su actividad industrial o si es la naturaleza que terminará imponiendo sus reglas como lo ha hecho con glaciaciones y calentamientos cíclicos según relatan los geólogos. Lo indiscutible, es que la temperatura global avanza aceleradamente con consecuencias graves para la vida. Acontecimientos que antes eran anomalías ahora tienen una frecuencia alarmante. Los estudios científicos a los que hace referencia la joven Greta Thunberg, demuestran que la actividad humana, principalmente la quema de combustibles orgánicos para la generación de energía, contribuyen al fenómeno. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, desde lo alto de su autoridad advierte la necesidad de conservar la "casa común" que es nuestro planeta y la obligación de emprender acciones inmediatas para cambiar aquella parte de nuestro estilo de vida que pudiera estar influyendo en el problema. ¿Es el ser humano la causa única del calentamiento? Está en discusión, pero no hay discusión sobre el bajo costo que implicaría tomar acciones contundentes y rápidas para atenuar la parte que nos toca de las consecuencias. Las sucesivas reuniones de los grandes líderes no están consiguiendo ningún resultado y han llegado al extremo absurdo de negar la realidad. Cada cual piensa en sus intereses que generalmente coinciden con la duración de sus mandatos, porque secuelas económicas seguramente habrá. Dicho de otra forma, nadie está dispuesto a poner su pequeño capital político en riesgo para enfrentar este mal común. Es por eso que hay gente, en distintas partes del planeta que está dispuesta a descartar la superestructura de Naciones Unidas y cualquier otro foro internacional para poner manos en el asunto desde posiciones más pequeñas y atar lazos por fuera de los Estados para que se pueda avanzar en tareas concretas. Los jóvenes de la posguerra del siglo pasado se propusieron cambiar el mundo de violencia que habían sufrido sus padres tomando dos paradigmas: 1- El cambio individual que siguieron movimientos de tipo hippie y que proponía un cambio interior, personal para modificar todo; 2- El cambio de la superestructura con el inicio de movimientos revolucionarios alimentados por diversas ideologías que pretendían crear un mundo más justo. El primero se mostró insuficiente y el segundo terminó apelando a la violencia que había criticado y que le había dado su origen. Pasó el tiempo y nuevas reflexiones llevaron a la conclusión actual: la empresa, las ONGs y otras instituciones puede que tengan el tamaño y la capacidad de decisión rápida que no tienen ni el individuo con cambios culturales ni los Estados paquidérmicos cuyo gran tamaño requiere que tanta gente se ponga de acuerdo que nunca se termina haciendo nada. Dos años atrás, un abogado argentino, el Dr. Walter Trussoni, Titular de la Maestría en Derecho Sustentable de la Facultad de Ingeniería de la UBA, se sorprendió de que en la India, al otro lado del hemisferio, un grupo de escolares había iniciado un movimiento para plantar árboles que pudiesen sustituir a los que se estaban quemando en Argentina y Chile, luego en el Amazonas, recientemente en Australia. Emocionado pero alentado a la vez, fue viendo cómo esto que había nacido en la pequeñez de la escuela Sri Sai Pashanti de Anantapuram en India, se había extendido tan rápido como el fuego en los incendios forestales y que, si esto pudiese generalizarse, en pocos años pudiera al menos sustituirse las pérdidas ya ocurridas, que por ahora no parecen ser motivo de ocupación de nadie. Así nació en Argentina la rama local del proyecto mundial "Guardianes de Árboles" que se declara internacional, interinstitucional, inclusivo e interdisciplinario, que promueve la creación de una red de guarderías de árboles para donar oxígeno y regular la temperatura del planeta. Las especies nativas bajo protección de alumnos de escuelas, serán implantadas allí donde se las requiera según previa planificación. La primera intervención ha sido a la vera del arroyo Medrano en Buenos Aires donde 30 jóvenes de segundo año de dos colegios secundarios plantaron 500 árboles fruto de donaciones en una tarea coordinada con instituciones oficiales y privadas. El crecimiento del movimiento ha sido explosivo, ya está elegida la Escuela Agustina Libarona de Santiago del Estero para recibir niños misioneros que dispondrán en su entorno nuevas especies en una zona desértica. Laura Hernández, maestra de Lincoln, provincia de Buenos Aires, elegida candidata al premio Global Teachers Prize, un millón de dólares que asigna anualmente la Fundación Varkey, presentará este proyecto en Dubai, sede del acto final en 2020. También hay relaciones con México y otros Estados que siguen esta iniciativa con gran entusiasmo y determinación. Fundaciones, artistas, profesores y gente común se están sumando a este llamado del planeta. Los testimonios son recogidos en el documental The Call of Gaia, del realizador sanjuanino radicado en Buenos Aires Lisandro Olivera. Ni la superestructura de los Estados ni el esfuerzo individual, tampoco la búsqueda de culpables, simplemente manos a la obra para una parte de la solución.