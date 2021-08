Es una forma de conseguir y mantener el poder. ¿Administrar? Vamos viendo. La forma de conseguir el poder importa poco cuál sea, por elecciones libres, por movimientos revolucionarios armados, por golpes de Estado, por elecciones fraudulentas o cualquier otro método conocido o por inventarse. Un populista genuino se puede definir como lo hizo el sanjuanino Leopoldo Bravo en 1983 en la campaña para las elecciones de ese año: "Nosotros podemos gobernar con democracia o sin democracia". Venía de ser gobernador de la dictadura militar, dejó su cargo para enfrentar ese comicio, había sido embajador en Rusia e Italia, ex gobernador electo, exsenador, excandidato a la vicepresidencia por la que pretendió ser secuela del gobierno militar de Alejando Lanusse. Ganó las elecciones aunque no pudo sostener el poder, debió renunciar a los dos años. Para un buen populista la forma es lo de menos, el asunto es llegar. Daniel Ortega, luego de perder con Violeta Barrios de Chamorro en 1990 en la Nicaragua del Frente Sandinista, visitó a Fidel Castro. Fidel preguntó: ¿Por qué te alejaste del gobierno? Porque perdí las elecciones. Porque perdiste ¿las qué? volvió a preguntar Fidel. Ortega aprendió la lección, retomó el mando en 2007 y su período actual termina en 2023. Fidel, uno de los populistas más exitosos del planeta (en cuanto a las condiciones que definen el populismo), estuvo 50 años y su sucesión sigue hasta hoy. Definición clara ha sido la de Cristina cuando arrebató el micrófono a Alberto Fernández en un acto reciente en Buenos Aires. "Sólo las mayorías reconocemos a las minorías, cuando gobiernan las minorías se reconocen sólo a sí mismas". Clara la concepción: Son "minoría" todos los contrarios aunque hayan ganado una elección, momento en que, todos creemos, se convierten en mayoría. Desde su sector se les sigue reconociendo la categoría de "minorías" a pesar de haber ganado elecciones que, según la manera de la democracia, convierte a un sector transitoriamente en mayoría. Para un buen populista perder una elección es una humillación, no una contingencia propia de la alternancia; ellos son el pueblo, ha ganado el antipueblo. Cristina no quiso entregar los atributos a Macri, no se los entregaría a un opositor sino a un "enemigo del pueblo". "Macri, basura, vos sos la dictadura" cantaban sus acólitos. Es la razón por la que se permite hacer uso personal de los dineros de la tesorería, si hay que robar será a lo Robin Hood, a favor del pueblo. El populismo se suele agregar la condición de "nacional y popular", lo cual convierte a toda otra organización política en antinacional y antipopular. Ellos son "el pueblo", lo demás "el antipueblo", el populista se siente depositario de un mandato divino y es por eso que es tan mal opositor, importa poco el destino del país y sus habitantes, sólo valen las políticas que haya fijado o ejercido el populista. "Publicar el índice de pobreza es estigmatizar a los pobres" frase célebre esta vez del exministro de economía Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires. No importa que haya muchos pobres como resultado de mi gestión, lo malo es mencionarlos, negándolos hago algo por ellos, me pongo de su lado. El historiador Loris Zanatta describe tres condiciones del populismo, que puede ser tanto de izquierda como el caso de Castro o de derecha como caudillos estilo Mussolini: el unanimismo, contrario al pluralismo; la jerarquía que requiere un liderazgo personal o de clase y el corporativismo o sovietización. El unanimismo implica que el "pueblo" es una unidad uniforme, de ahí que todo lo distinto de esa unidad deja de ser "el pueblo" y pasa a ser el enemigo. La sociedad democrática considera como un valor al pluralismo, la tormenta de ideas, la variedad, la prevalencia transitoria de alguna tendencia, el cambio por otras. El populismo ofrece la supuesta certeza de una estructura estable la cual deberá mantenerse a costa de restringir las libertades. La debilidad del otro esquema es que la libertad implica riesgos, aciertos o errores, ganancias o pérdidas un estado mayor de fluidez, de falta de certeza. El populismo rara vez cumple con la promesa de progreso porque no le interesa, su fin está en otra cosa, en el ejercicio mismo del poder. Se promete un mundo mejor que siempre estará más adelante y que es el que justifica la "revolución". Tan adelante que nunca llega, como en Cuba o en la URSS. Cristina lo acaba de afirmar, "necesitamos más años de los 16 que llevaremos gobernando", la culpa de los actuales males es la interrupción de nuestro designio sagrado en los últimos cuatro. Quien se opone a ese mundo en que "el pueblo" será feliz, es un egoísta, un enemigo. La estructura jerárquica viene de la tradición de los reyes, no todos los hombre son iguales, hay algunos "ungidos" que nos llevarán hacia donde quieran, ellos saben. La sovietización o el corporativismo es la "sociedad organizada" en que cada individuo no vale ni cuenta por sí mismo sino como miembro de un sector, estudiantes, trabajadores, mujeres, jóvenes, empresarios, como en un regimiento que se adapta a las tácticas de combate y cada cual cumple con la función de su batallón, como la representación de un cuerpo humano con distintas vísceras, huesos y músculos que deben ser coordinados por una cabeza que es la jerarquía para el funcionamiento de esa unidad imaginaria llamada "pueblo". En nuestros días estamos viendo una película vieja: la "nueva" izquierda propone subir salarios, jubilaciones, bajar precios, alquileres y servicios, no pagar deudas, reducir la jornada laboral. La economía no es una ciencia es una cuestión moral, los que poseen algo son malos, los pobres buenos, mientras más pobres haya, el "pueblo" será más bueno. Puede que alguien piense que todo el peronismo es populista, no es así. Pudo haberlo sido en sus comienzos como hijo de una época pero dejó de serlo con la renovación de los 80. No se puede discutir el carácter democrático de Cafiero, De la Sota, Grosso, Manzano, Bordón hasta el propio Menem. Fuera de ciertos gestos tradicionales, tampoco se puede atribuir ese pensamiento ni a Gioja ni a Uñac. Queda para quien lea identificar quiénes se adaptan a la descripción del populista.