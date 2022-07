Este panorama en el país y la provincia, debiera ser el disparador para revisar de manera urgente, no sólo los contenidos y metodologías de enseñanzas, niveles de aplicabilidad a lo cotidiano y estadios de logros graduales en cada estudiante.





Los resultados de las pruebas aprender, lejos de escandalizarnos, nos interpelan a todos a trabajar seriamente en una política educativa que aspire en corto plazo, y tal aspiración se traduzca en acciones tendientes a la superación paulatina. No son producto de la pandemia los resultados obtenidos. Afirmar que la pandemia es la causa sería un argumento falaz. La pandemia simplemente puso en evidencia las carencias de un sistema educativo, las que se afianzaron en la etapa de aislamiento obligatorio.



Producto de una política educativa de acciones (quizás bien intencionadas) pero que han sido funcionales al modo de parches. Aspectos tales como: carencia de conectividad (aspecto que hasta la fecha no se supera), de recursos tecnológicos, de conocimiento de uso de recursos tecnológico con fines académicos (alfabetización tecnológica de estudiantes y docentes), disociación entre los contenidos que se daban en pandemia y el estado socioemocional que vivían los educandos y docentes en sus familias. Por nombrar algunos de los más relevantes.



CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

Por otra parte, las áreas de Lengua y Matemática confluyen en la formación de procesos lógicos de abstracción en la persona, por ello la relevancia de las mismas en el proceso construcción gradual de conocimiento en la formación del educando.



Existen una variedad de pruebas con las cuales se pueden medir niveles o grados de aprendizajes, lo importante es aplicarlas periódicamente (no dejar de hacerlo) y analizar los resultados. A la vez establecer acuerdos para que instalar la cultura de la evaluación como parte de los procesos de mejora en materia educativa.



Este panorama en el país y la provincia, debiera ser el disparador para revisar de manera urgente, no sólo los contenidos y metodologías de enseñanzas, niveles de aplicabilidad a lo cotidiano y estadios de logros graduales en cada estudiante. Una verdadera evaluación formativa atendiendo a procesos para reales detecciones de la problemática subyacente.



Es la oportunidad, en este sentido, de promover el desarrollo de investigaciones, brindando prioridad a esta área de conocimiento "la educación'', por considerar un área relevante como sustento de un proyecto político de una nación.



Se requiere de una decisión profunda que defina un proyecto hacia dónde queremos ir, para que en consonancia se adopten, en el marco de una política educativa, acciones sustentables.

La mejor maestra del mundo 2021

La estadounidense Keisha Thorpe (foto) fue la ganadora de la última edición del Global Teacher Prize, que entregó la Fundación Varkey en alianza con la Unesco, en una final que se celebró desde París en formato virtual y en la que también estuvo entre los diez nominados la maestra argentina Ana María Stelman, que trabaja como docente de ciencias naturales en una escuela primaria de La Plata. Thorpe da clases de inglés a alumnos de 12¦ grado en la International High School Langley Park, ubicada en Maryland. Sus alumnos son en su gran mayoría inmigrantes o refugiados de África, Medio Oriente, el Caribe y América del Sur y Central.



Keishia rediseñó por completo el plan de estudios del departamento de inglés para convertirlo en relevante para sus estudiantes, que son aprendices de la lengua y viven en hogares pobres: son estadounidenses de primera generación, inmigrantes o refugiados. Como resultado de sus intervenciones, los alumnos mejoraron un 40% sus resultados en lectura.



Mis estudiantes llegan a mi clase en niveles muy diferentes: algunos son principiantes, otros son intermedios y otros avanzados. Lo que hago se llama aprendizaje diferenciado, buscando qué recursos necesita cada grupo. Por ejemplo, mis estudiantes avanzados pueden escribir ensayos de cinco párrafos, mis estudiantes intermedios seguramente puedan escribir ensayos de la misma extensión pero sin tanto detalle y mis estudiantes principiantes no son capaces ni siquiera de escribir cinco párrafos. La idea es que ellos puedan alcanzar ese objetivo y para eso se necesita una estrategia diferenciada.



Metodología

Los alumnos más avanzados reciben una consigna y no necesitan ayuda. A los intermedios les doy la consigna y también frases empezadas para que las continúen. Y para los principiantes pongo gráficas y fotos con los símbolos y palabras para que ellos sepan lo que tienen que incluir en el texto. De ese modo ningún estudiante se queda estancado y todos pueden alcanzar el mismo objetivo aunque con un camino diferente. No es solo el producto final.



El salto a la universidad

Thorpe divide su tiempo entre el trabajo en el aula y su acompañamiento a los chicos que terminan la escuela. Busca que los jóvenes, más allá de su condición social, puedan acceder a la universidad. Los ayuda con sus postulaciones con el afán de obtener becas totalmente financiadas. En solo un año, entre 2018 y 2019, hizo que sus estudiantes obtuvieran becas por 6.7 millones de dólares en total, de 11 universidades diferentes.



En mi recorrida por Argentina también noté las diferencias. Sé que acá la educación es gratis, que pareciera tender a la igualdad, pero vemos que no todos aprovechan esa oportunidad. Entonces hay que dar un paso atrás y pensar por qué se siguen replicando esas desigualdades.

Por Prof. Dra. Adriana Massaccesi

Doctora en Educación (Universidad Católica de Cuyo). Profesora de Enseñanza Media y Superior en Filosofía y Pedagogía (Universidad Nacional de San Juan). Licenciada en Filosofía (Universidad Nacional de San Juan).

Especialista Docente de Nivel Superior en Educación y TIC (Ministerio de Educación de Nación Argentina).

Diplomada en Ética Social Liderazgo y Participación Ciudadana (Fundación Aletheia- Universidad Autónoma de Puebla). Diplomada en Bioneuroemoción® (Universidad Iberoamericana del Torreón).