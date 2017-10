Democracia es un sistema político en el cual vivimos, que defiende la soberanía del pueblo. El derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes y funcionarios. Además de hacerse respetar como ciudadanos. Frente a unas elecciones parlamentarias, en toda propaganda de los diferentes partidos políticos, proponen proyectos y critican a los que no cumplieron con el pueblo con lo prometido.



Hace años que tenemos gobiernos democráticos. Hicieron promesas, pero sólo las cumplieron entre ellos, internamente.



Daré un ejemplo personal: soy jubilada, que aún participo como ciudadana en lo que me incumbe. Sin embargo, ocurre que no soy escuchada ni atendida en los reclamos que realizo. Siempre estos son relacionados con mejoras de diferentes tipos. Pero orientados a la sociedad, no a mi persona, para la mejor convivencia. Esto tanto a nivel personal como las que se realizan en instituciones en las que participo, que como tales colaboran con el desenvolvimiento de la sociedad, nunca atendidas/os.



Lo que reclamo o reclamamos no son cosas fuera del sistema son responsabilidad de la autoridad y por lo que veo es que con algunos cumplen, con los más cercanos, por supuesto. Es una democracia a medias, para unos sí y otros esperen.



Mi consulta es si es que quedan muy agotados en las campañas electorales, que cuando son funcionarios olvidan sus promesas. Yo les aconsejaría que cuando termine la campaña guarden los videos de la publicidad y los revean de vez en cuando. Otro aspecto que también pertenece a la democracia es el reclamo a empresas, por ciertas actitudes con los ciudadanos, como por ejemplo las entidades bancarias que no agilizan sus servicios para jubilados.



Para concluir esta nota busqué una definición de democracia que sintetice lo que nos hace falta entender como tal: Democracia es igualdad para los ciudadanos. También se entiende como democracia al conjunto de reglas que determinan la conducta para una convivencia ordenada política y socialmente. Se podría decir que se trata de un estilo de vida cuyas bases se encuentran en el respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos y cada uno de los miembros.