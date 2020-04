De seguir las cosas como vienen, el coronavirus provocaría la mayor cantidad de muertes en el país a partir de la segunda quincena del mes de mayo. Lo importante de la proyección que pondremos a disposición de los lectores es que los futuros muertos aún no se han infectado y lo harían entre la semana que viene y la siguiente. Se lo afirma a efectos de que no se relajen las costumbres ni los controles, sino todo lo contrario. La orientación de la curva se puede cambiar si se mantiene el rigor de los protocolos ensayados en la provincia desde el 16 de marzo, cuando se suspendieron las clases en las escuelas. Esto no significa mantener todo cerrado sino insistir en cuidados personales y sociales que son fáciles de cumplir, para los cuales deberemos ajustar una estricta disciplina. Y por supuesto obedecer los consejos y advertencias de la autoridad.



Antes que nada se debe aclarar que lo que sigue es solamente la conclusión de una proyección matemática que, puesta a prueba desde el comienzo de esta crisis, viene dando resultados más cercanos a lo ocurrido que lo que era la previsión oficial. Lo que sigue es la consecuencia del análisis de la progresión de cantidad de infectados y fallecidos desde el 3 de marzo, que es cuando se confirmó el primer caso en Argentina. También es bueno decir que esta proyección se basa en datos oficiales y confirmados, si estos datos se demuestran inexactos más adelante, el resultado seguramente variaría. El estudio consiste en aplicar día a día el coeficiente de crecimiento de los casos confirmados de coronavirus y hacer un promedio cada tantos días. Por ejemplo, si tomáramos los dos primeros días, el 3 de marzo se verificó 1 caso y al 5 de marzo 2, allí la tasa de crecimiento sería del 100% y al 6 ya teníamos 8, o sea el 300% más. Si eliminamos estos primeros días en que aun siendo pocos casos se abulta mucho el porcentaje, vemos luego que de 8 casos se pasa a 12, bajando el incremento porcentual al 50. Luego baja a 17, 26%, después hay oscilaciones hacia arriba y hacia abajo pero al hacer el promedio del 8 al 31 de marzo ya la tasa de avance desciende a un promedio de casi el 20 por ciento. 24 días parece un lapso razonable considerando que la persona infectada a veces tarda 14 en manifestar síntomas. Si se toma un período que arranca más adelante, del 18 de marzo al 31, otros 14 días que excluyen las altas cifras de las primeras dos semanas, la tasa promedio se estabiliza más abajo, en 16%. El promedio semanal de crecimiento de las infecciones ha bajado luego al 9,61; al 7,65 y hasta el 8 de abril descendió más aun para estabilizarse en 6,74. Las cifras no son caprichosas, el descenso de la velocidad de crecimiento de los infectados, coincide con la fecha en que se tomaron las medidas de aislamiento. Estas evidentemente han tenido buen nivel de cumplimiento por la población. Si se aplica el mismo método para el análisis de las muertes, también el porcentaje de crecimiento diario ha ido bajando para llegar los últimos 10 días a cerca del 5%. El 28 de marzo hubo 21, al día siguiente 3 más, otros 6 al tercer día para llegar a los actuales 83 al día de cierre de esta nota, sábado 11 al medio día. Aclaremos que lo que baja es el porcentaje de crecimiento diario, no la cantidad de casos que, lógicamente, son siempre más. Haciendo una analogía, podríamos decir que se ha reducido la aceleración de la cantidad de muertes, seguramente por mejoría del tratamiento y cuidados a los enfermos a medida que se ha ido conociendo las características del virus. Aceleración es en cuánto tiempo se pasa de una velocidad a otra, cuando apretamos el pie la aceleración sube y cuando lo sacamos del pedal baja. Aquí estamos sacando el pie del pedal. El acrecentamiento de casos sigue, como es lógico, pero en menor proporción a la que se esperaba.



La novedad es que ahora tenemos que esperar otros 14 días para ver si esta tendencia se mantiene a partir de la estupidez que se cometió el viernes pasado con los jubilados y AUH para pagarles sueldo y asignación especial. Si en lugar de mantenerse o bajar sube, ya sabremos cuál fue la causa. Tratando de no errar por defecto, siendo preferible en estos casos hacerlo por exceso, nuestro estudio duplicó el porcentaje llevándolo de 5 a 10 por ciento diario de aceleración del crecimiento de las muertes.



Eso nos arroja la siguiente conclusión: durante todo este mes la cantidad de muertes no resultaría tan alarmante pero sí lo sería a partir del 15 de mayo.



Eso podría ser un problema, si el parámetro de abril nos induce a relajarnos y creer que la cosa no viene tan mal, es posible que suba la presión para que se liberen actividades y disminuyan las exigencias actuales. Más que un problema sería un grave error. Los posibles muertos en la segunda quincena de mayo, que serían miles, aún no se han infectado y lo deberían hacer en las próximas dos semanas.



Cada vez que comenté estos datos (por teléfono por supuesto) con otra persona, la primera pregunta fue: ¿cuántos muertos tendremos en San Juan? Mi respuesta ha sido categórica: si todo sigue así, menos que por cualquier enfermedad común. Se muere gente todos los días. Según como están yendo las cosas, es posible que la pandemia pase de largo por la ruta 7 a nuestro costado, por Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Capital y, a excepción de Chaco, en otros lugares tenga el mismo efecto que cualquier gripe anterior. Por eso es tan importante que sigamos así, quedándonos en casa. Una modificación de conductas podría introducir un problema que todavía no tenemos y, obviamente, retrasaría en varios meses la salida económica. A no olvidar, los que podrán morir serán ellos mismos quienes apretarán el gatillo, porque todavía están sanos.