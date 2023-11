De la justicia distributiva, se pasó al desmadre de las cuentas públicas, porque el gasto se incrementó y los recursos comenzaron a ser insuficientes. Entonces se conoció la emisión monetaria y por ende la inflación. Ya son muchos los años de ahogo y esa justicia, mal manejada, se convirtió en una trampa.



Un cuento muy viejo, dice que un padre le hace un ofrecimiento a su hijo. "Te regalo ya un helado. Pero, si esperas hasta mañana, te daré dos. ¿Qué eliges?" El niño, que es puro presente, le contesta, obviamente "dame el de hoy". Pregunto ¿puede una política de Estado manejarse con la lógica de un niño? A ese interrogante me llevaron las respuestas que el consejero político Durán Barba le dio a Luis Novaresio, en una reciente entrevista.



El juego de preguntas, en el programa de Novaresio, rondaba en torno a las estrategias aptas para ganar una elección. La especialidad de Durán Barba. Dijo que "enseñan los jesuitas que, entre varias tesis, la única válida es la más sencilla de entender. Massa le dijo a la gente, ¿quieres pagar 70 o 1.100 pesos por el boleto? Y cada uno dijo, 70. Fue un golpe espectacular de comunicación. Claro, fácil de recordar. En política, lo único que vale es lo que se puede contar. Por otro lado, propuso volcar billones de plata a la gente. Responsablemente, Juntos por el Cambio votó en contra. Fue responsable con el futuro del país, pero irresponsable con su campaña. Uno dice, te doy estos dólares, y otro dice yo lo voy a impedir. ¿Por cuál votas? La inflación, la inseguridad, el FMI, son abstracciones. Los 70 pesos es concretísimo. Es lo que le importa".



En otro aparte dijo que "hay una síntesis a la que han llegado los latinoamericanos, no sólo los argentinos, y es que en cuanto a la corrupción, creen que todos son corruptos. No digo que eso está bien, estoy describiendo. Entonces, los Insaurralde, Chocolate y demás, no cuentan para el voto". Lo dice Barba y la realidad expresa que al final es así. "El gran error de la oposición fue llamar a la responsabilidad", concluyó.

Nuestro país supo tener una poderosa clase media, sólida, y que se retroalimentaba a sí misma, porque no había otra forma de vivir que trabajar o estudiar, para aspirar a un nivel de vida cada vez mejor para su familia y su patria.

El círculo virtuoso

Eso, lo de ser responsables, guardar para mañana, nuestros padres y abuelos lo tenían muy clarito y en esa escuela fue formada mi generación, El sueño de "mi hijo el doctor", era de verdad un sueño, sobre todo de nuestros abuelos inmigrantes. Que se "rompieron el lomo" trabajando, para que su venida a estas tierras, huyendo de las guerras o de la hambruna, no hubiese sido en vano. El sueño de que a su hijo le fuese mejor que a él. La famosa "escala ascendente".



Así es como nuestro país supo tener una poderosa clase media, sólida, y que se retroalimentaba a sí misma porque no había otra forma de vivir que trabajar, o estudiar, para sostener lo que sus ancestros, con tanto sacrificio, habían logrado. Y aspirar a un nivel de vida cada vez mejor para su familia, su patria.



Ese círculo virtuoso, alguna vez comenzó a romperse en la Argentina. ¿Quién se anticipó a los consejos de Durán Barba? Populismo puro, pero que sirve para ganar elecciones. ¿Quién le hizo creer a la gente que tenía derechos, pero no obligaciones? Peor aún, la convenció de que aquel que estaba en mejor posición, no lo fue por méritos propios, sino que, por obra de un mecanismo siniestro, "fue quedándose" con lo suyo. Lo que le faltaba, era porque "el de más arriba" se lo había quitado. El "de más arriba" pasó a ser el blanco de políticas supuestamente distribucionistas, que vendrían "a poner justicia". Ese ser salvífico pasó a ser el "ídolo de las multitudes", profundamente popular, mientras la clase media fue perdiendo en la escalera, que de ascendente paso a ser descendente.



Justicia mal manejada

No creo que el concepto de "justicia social" sea el culpable. Al contrario. Aquel modelo de crecimiento tenía fallas sin embargo, y esa justicia social reivindicó a los trabajadores de una economía de acumulación que no desparramaba correctamente hacia abajo. Primero con los socialistas, luego con los radicales y finalmente con el peronismo, quienes crearon leyes que hicieron llegar a la clase obrera parte de la riqueza acumulada en los años de oro por los conservadores. Pero no hubo equilibrio en ese reparto. De la justicia distributiva, se pasó al desmadre de las cuentas públicas, porque el gasto se incrementó y los recursos comenzaron a ser insuficientes. Entonces se conoció la emisión monetaria y por ende la inflación. Que se prendió como garrapata y no nos deja salir de ese pozo. Ya son muchos los años de ahogo y esa justicia, mal manejada, se convirtió en una trampa. Ganar elecciones era el fin supremo.



Hoy, la clase media está prácticamente desaparecida, y muchos de sus integrantes ya conocen lo que es ser pobre. Aquel padre, que le enseñó a su hijo que era preferible "juntar para mañana", con el premio de que en lugar de comerse un helado, se comería dos, fue desplazado en su dialéctica, por aquellos que se quedaron con las preferencias del que optó por el helado de hoy. Y también se quedaron con su futuro, aunque este no se diera cuenta.



Las elecciones expusieron que hay gente, sobre todo jóvenes, que se cansaron de vivir en la pobreza. Que necesita tomar aires nuevos, salir de la miseria e intentar algo mejor. El 45% de pobreza parece ser un límite y eso genera esperanzas.

Por Orlando Navarro

Periodista