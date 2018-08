"Es tan necesario saber cuáles son las causas de la desvinculación de los NiNis, como conocer cuáles serían las políticas y acciones básicas para que los mismos puedan reinsertarse...''



En paralelo al incremento de redes para la ayuda social, a la tendencia en los mercados laborales de absorber mayor fuerza laboral y a las acciones con el objeto de mitigar la desigualdad y exclusión social, se ha observado en los últimos años en el país, un incremento en el número de personas pertenecientes al grupo denominado "NiNis''. Este conjunto de miembros de la sociedad consiste en personas jóvenes que no se encuentran insertos en el sistema educativo ni en el mercado laboral. La persistencia de este grupo tanto en el país, así como en Latinoamérica, sería debido entre otras causas al marcado aumento de los índices de pobreza, desigualdad y exclusión social y a la dinámica de los mercados y sistemas productivos, que los tornan cada vez más exigentes para su ingreso.



Se considera que los NiNis, abarca jóvenes desde los quince a dieciséis años y alcanza a los que

se encuentran finalizando la educación media. Sin embargo, la definición, como fenómeno social,

es mucho más compleja que el simple hecho del "no trabajar o no estudiar''. Esta situación, es en

muchos casos transitoria, donde los jóvenes experimentan episodios de NiNis, ya que algunos pasan por experiencias laborales no detectadas, no realizan alguna actividad productiva, no son responsables principales de actividades domésticas del hogar, no se encuentra de vacaciones o huelga.



Del total de la población NiNis, el 60% provienen de hogares pobres o vulnerables; el 66% son

mujeres; luego de 20 años de haber sido NiNis, tienen un 7% de posibilidades de reducción de sus

ingresos en el futuro y las mujeres que lo fueron en la adolescencia, tienen menos posibilidades de

conseguir trabajo entre los 35 a 40 años (Hoyos, R., Rogers, H. y Székely, M., 2016).



Por otro lugar, se ha comprobado que la condición de NiNis de jóvenes mujeres, se mantiene más

en el tiempo cuando ya han formado familia.



La condición de NiNis, hace a estos jóvenes altamente vulnerables, al encontrarse desvinculados de las dos redes más importantes del sistema social. Por un lado, se encuentran fuera del sistema educativo, y por el otro, del de seguridad social, lo que los lleva a no tener cobertura de salud.



Estudios de corte longitudinal, han demostrado que la reintegración de jóvenes NiNis al sistema educativo,se podría lograr, adaptando las instituciones educativas, con el objeto de "seducir'' al estudiante, haciendo hincapié en el funcionamiento de la gramática escolar, la función y

responsabilidad del docente, la infraestructura y equipamiento, la revisión de los horarios de cursado, entre otros. Además de contemplar situaciones especiales como adolescentes con embarazos, personas con tiempos acotados por haber ingresado en el ámbito laboral, como así también, establecer la manera de integrar a todos aquellos jóvenes que no pudieron reinscribirse en el sistema educativo porque su edad no se los permitía.



Por todo lo anterior, y porque la juventud es la etapa en la que se genera la subjetivación de la persona y en donde se "dejan marcas'' para toda la vida que podrán fijar el rumbo de cada uno de ellos, es que se debe asegurar la equidad, evitando la desigualdad y exclusión social de los niños, adolescentes y jóvenes, promoviendo la igualdad de oportunidades que aseguren los recorridos biográficos de los mismos y se pueda garantizar todos los derechos que le corresponden con el fin último de erradicar esta situación social desde sus orígenes.





Por el Dr. Claudio Larrea, Rector de la Universidad Católica de Cuyo.