La nota de hace un par de semanas sobre la radio que yo conocí, generó nostalgia en algunos amigos, que me aportaron recuerdos sobre tal o cual programa, como también de locutor y relator, que había omitido en aquella nota. Siempre ocurre. Aparte de la limitación de espacio, uno se remite a aquellos que por alguna razón quedaron grabados con mayor firmeza en la memoria. En este caso, el aporte de Rodolfo Crubellier, que desde hace años ilustra con sus dibujos estas notas, quien me acercó este recuerdo de su niñez, donde prevalece la radio y, sobre todo, la figura de su padre. Diría, entonces, que esta es la radio que él vivió y que rescato por ser sinónimo de las que percibió la generación de la segunda mitad del siglo pasado. Este es el relato de Rodolfo, que con gusto reproduzco.



Era una calle ancha de tierra, topando al fondo con un muro de cañaverales y parrales. La Juan B. Justo, a la vuelta de Reconquista, en Rivadavia, rumbo al norte de la vieja estación Wilkinson. Fue el sitio de mis correrías de la niñez. Mi padre, empleado de bodega El Globo, invertía su tiempo libre en el conocimiento de la electricidad. Investigaba en los intrincados jeroglíficos y diagramas de circuitos eléctricos, en una revista que recibía puntualmente por correo, Radio Técnica. Armó finalmente su taller y una vieja radio, con forma de capilla, reinaba en su mesa de trabajo. Como todos, tenía problemas en sintonizar, de modo que un día decidió instalar una antena, con suficiente altura para captar la "orientación de ondas", a su decir. "Andate hasta el cañaveral y traeme 2 ó 3 cañas firmes y largas", me ordenó. Salí al trote. Al regresar con su encargue, a su manera y con un arsenal de cables y alambres, pinzas, etcétera, elevó la futura antena, haciendo las conexiones necesarias y "listo el pollo", dijo. Un cable bajaba desde la improvisada antena y empalmaba con la radio. "Vamos a ver dijo Velert", otro de sus dichos, mi padre movía para acá, para allá, deslizando el dial de lado a lado, hasta que por fin, entre ruidos y descargas, salen limpitas, entremezcladas, voces y emisiones de radios de Buenos Aires. Todo un éxito. Las radios de esa época generalmente funcionaban con lámparas, que pasado un tiempo se agotaban. Mi padre, gran conocedor, solucionaba prontamente ajustándolas, presionándolas una a una. "Nunca se te ocurra hacer esto. Te puede dar la corriente", me advertía. Cierta vez, en ausencia de mi padre, otra vez falló la radio y no lo pensé mucho. Por mi cuenta arreglaría el inconveniente. Metí la mano por detrás de la radio que estaba enchufada y toqué como si nada una lámpara, otra, y de repente me dio un estremecimiento por todo el cuerpo, un tiritón, algo así como un calambre tremendo. Fui a parar al rincón del taller, a los temblores. Sentadito en el suelo, ni siquiera podía hablar, y llamé a mi mamá. Mi padre jamás se enteró de semejante patada. Esta desobediencia me dejó una lección para toda la vida. Hasta aquí el relato de Crubellier, que me trajo a la memoria cuando, trepado a las rejas de una fábrica de aceite que estaba casi frente a mi casa, un remezón inesperado convulsiono todo mi cuerpo de niño. Mis amiguitos huyeron y no podía despegarme. No entendía. De pronto todo se calmó y más tarde supe que fue una descarga eléctrica. Desde entonces, como Rodolfo, a la electricidad la trato de usted.

Por Orlando Navarro - Periodista

Ilustración: Rodolfo Crubellier