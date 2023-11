En 1983 los publicistas y gurúes de las campañas políticas asesoraban a los políticos diciendo que en sus discursos no perdieran mucho tiempo en hablar sobre educación y salud ya que eran temas que al electorado de aquella época no le llamaba mucho la atención. Tal vez por entonces lo correcto era aconsejar que en el "Taller de Educación de la UCR" se había realizado un diagnóstico de la situación de los distintos niveles del sistema educativo, de modo de poner de manifiesto los problemas encontrados en cada uno de ellos. Con relación al Nivel Primario, se señalaba que las tendencias observadas en los últimos doce años indicaban que este nivel mantenía volúmenes relativamente aceptables de escolarización, siendo del 93,4% la tasa correspondiente al Censo de 1980. De todas maneras, a estas cifras se las relativizaba marcando que aún no se había logrado el 100% de escolarización y que este indicador sólo reflejaba la asistencia y no decía nada sobre el grado de avance dentro del nivel, ni sobre la finalización del mismo. Asimismo, se subrayaba que existían niños "excluidos" de la escuela primaria y que este grupo requeriría políticas y medidas específicas "para asegurar el derecho mínimo de toda población a recibir educación". De todas formas, por aquellos años bien se podía decir que nuestro país aún tenía importantes niveles de alfabetización y seguía liderando el ranking de naciones latinoamericanas en materia educativa. En 1983 para el alfonsinismo, con Sarmiento de inspiración, la escuela era la democracia y había que hacer de toda la República una escuela. Por su parte en materia de salud la Argentina era primera en descubrimientos y tratamientos.

Alfonsín sostenía: "Con la democracia se come, se educa y se sana" y hoy parecería ser, tras años de gobiernos populistas, el gran déficit en la República Argentina.

SALUD

La disparidad entre potencialidades y resultados del sistema argentino de salud puede atribuirse al alto grado de segmentación y fragmentación, entendiendo como segmentación la coexistencia de diversos subsistemas responsables de la protección y atención de diferentes grupos poblacionales, y por fragmentación a la deficiencia de coordinación entre los distintos subsectores y niveles de atención.



El sistema de salud de la República Argentina muestra un grado de desarrollo elevado respecto a otros países de América latina, aunque considerando que presenta además un nivel de gasto en salud considerablemente mayor que muchos de ellos, esta supremacía no se ve totalmente reflejada en los resultados sanitarios.



¿Cómo se encuentra actualmente el sistema de salud en Argentina? El 61% de los ciudadanos está bajo el régimen de obras sociales y el 13,6% posee cobertura del régimen privado. El 63% de los establecimientos de salud registrados son privados y el 97% de ellos, comerciales.



¿Qué problemas enfrenta el sistema de salud argentino? La falta de financiamiento, el acceso igualitario a la salud para todos los habitantes y la fuga de residentes son los principales problemas que enfrenta el sector.



PRESUPUESTO

En 1983 el presidente Alfonsín destinaba un 2,7% y un 9,4% del presupuesto nacional en materia de salud y educación en general y hoy el presidente del peronismo, Alberto Fernández, en su presupuesto nacional 2023 destina 5,5% en materia de educación y un 2,5% en salud. La calidad de la educación para los médicos en la Argentina es considerada como una de las mejores de la región. Sin embargo, el sector enfrenta ciertos desafíos en materia de recursos, accesibilidad, salarios y financiamiento, que dificultan el normal funcionamiento de la salud.



Hoy la Argentina enfrenta altos déficit en materia de educación y salud y ambos van de la mano para el desarrollo de nuestro país. ¿De qué nos sirve una escuela pública de excelencia si en materia de salud los niveles son bajos? Debemos entender que un niño desnutrido y con una salud primaria baja o inexistente, jamás podrá desarrollar el potencial neurocerebral óptimo para el aprendizaje.



En 40 años de democracia parecería ser que el gran déficit de los gobiernos es en educación. Sarmiento sostenía: "Pueblo, nación, Estado, todo se encuentra en los humildes bancos de una escuela". También en materia de salud alertan por la falta de insumos, médicos para cirugías y estudios de diagnóstico.

Por Jorge Reinoso Rivera

Periodista