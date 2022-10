San Francisco de Asís tiene su celebración hoy en San Juan.



Cada 4 de octubre, la Iglesia universal celebra a San Francisco de Asís, el santo que se unió a Cristo en sus dolores, el hombre que se santificó en la pobreza, el santo que reconoció a Dios en la naturaleza. Sin lugar a dudas, el Santo de Asís ha sido siempre una figura de inmensa importancia para la Iglesia, y lo sigue siendo hoy. Tan es así que el Papa Francisco decidió tomar su nombre al asumir el pontificado, con el deseo de honrar su memoria y, al mismo tiempo, como una forma de pedir su intercesión. Es el mismo Papa quien alguna vez lo llamó "hombre de armonía y de paz''.



LA VIDA DEL SANTO

San Francisco nació en Asís (Italia) en 1182. Su padre era un rico comerciante y, por lo tanto, él estaba destinado a asumir el negocio familiar. Mientras el tiempo de asumir mayores responsabilidades llegaba, Francisco se dedicó a gozar de sus bienes en medio de la ostentación y las frivolidades. Para su miseria, no hubo mayores contratiempos en su vida hasta que se vio forzado a ir a la guerra y cayó prisionero. Es verdad que no fue mucho el tiempo que pasó en esa condición, pero su salud empezó a resquebrajarse. Cercado por el desasosiego, en medio del horror de la guerra y la enfermedad, Francisco empezó a escuchar una voz que clamaba desde su interior: "sirve al amo y no al siervo''.



SU RELACIÓN CON DIOS

Su estado precipitó el retorno a casa y allí, en contacto con la naturaleza y en el redescubrimiento de la oración, poco a poco fue entendiendo que Dios quería algo más de él.



Francisco comenzó a visitar a los enfermos abandonados del pueblo, muchos de ellos leprosos. Con frecuencia les llevaba algo de comida y abrigo, hasta que decidió regalarles sus propios vestidos y su dinero. Algo nuevo crecía en su corazón y era muy distinto a cualquier cosa que hubiese probado antes: su espíritu empezaba a tener paz, aun rodeado de pobreza, viviendo humildemente y con el corazón tocado por el dolor de los demás.



San Francisco de Asís murió el 3 de octubre de 1226, con solo 44 años de edad. Su figura e influencia en la historia de la Iglesia y en la cultura es inapreciable. Incluso quienes no tienen fe o no son parte de la Iglesia católica reconocen en él a una persona extraordinaria. Parte de esa influencia hoy permanece intacta, por ejemplo, en el amor a la naturaleza, en particular el cariño por los animales. Por otro lado, Francisco sigue presente en muchos detalles y costumbres que evocan sencillez y grandeza: a él se le atribuye haber iniciado la tradición de armar el "belén'', "el pesebre'' o "nacimiento'', en el hogar, durante los días de Navidad.

FIESTA PATRONAL

Hoy, martes, 4 de octubre, Día de San Francisco de Asís, se llevará a cabo la fiesta patronal en la parroquia que lleva su nombre, ubicada en Calle Domingo Faustino Sarmiento 344 (Norte) - Capital. Invitamos a toda la comunidad a participar de la Misa de 20 horas celebrada por el Obispo Auxiliar Monseñor Gustavo Larrazábal.

Por Redacción Agencia Católica

de Informaciones - ACI Prensa y

María Eugenia Fernández

Oficina de Comunicación

Arzobispado de San Juan de Cuyo