La tecnología permite crear una plataforma integral que puede tener proyección global y blindar a sus integrantes de: a) Impuestos regresivos, distorsivos e inocuos para sus fines, b) Arbitrariedades judiciales, c) Arbitrariedades gremiales, d) Violación y negación de garantías constitucionales a través de la validación total del absurdo, tanto el ámbito público como en el privado, e) Riesgos inherentes a disrupciones ambientales, tecnológicas, financieras, de mercado, etc., mediante un sistema de Crédito/Ahorro/Inversión automático que aportan los cientos de miles de micro-inversores mediante un algoritmo sustentable, transparente e incuestionable por parte del Estado nacional y provincial. Además los inherentes al funcionamiento de la plataforma junto con los contratos inteligentes que pueden movilizar toda la capacidad ociosa financiera en dólares (o en las 5 monedas globales más estables, StableCoins/Criptomoneda) en el país y en el exterior, en conjunto con la capacidad ociosa de los sectores más favorecidos (por el modelo económico implementado) en infraestructura, conocimientos y servicios con inversiones previsibles, sustentables y triplemente garantizadas de corto, mediano y largo plazo cuyos impuestos pueden cancelar los pasivos remunerados del Banco Central (Leliq) reprogramando su pago a 20/30 años o más con un interés del 3,5% anual en dólares (o en las 5 monedas globales más estables, StableCoins /Criptomoneda), conciliando los intereses económicos con el inevitable cambio de paradigmas en un delicado equilibrio entre la delegación del poder de gestionar del Estado y el poder de la acumulación de capital para administrar en favor de los intereses de la comunidad.



Sentido de la vida

En termodinámica la entropía es una magnitud física que mide el número de microestados compatibles con el macroestado de un sistema termodinámico en equilibrio, es decir, puede medir el grado de organización de un sistema.



Sísifo fue, según la mitología griega, el primer rey de la ciudad de Éfira, actualmente conocida como Corinto. Aparece caracterizado en la Odisea y en la Ilíada como un gobernante ambicioso y cruel, que no dudaba en utilizar la violencia para mantenerse en el poder y evitar perder influencia ante sus adversarios, lo cual lo llevó a matar a varias personas. Además, no sentía rubor al engañar a las personas y, en general, era descrito haciendo que cumpliese las características de los clásicos embaucadores, desafiando el ciclo mortal por lo que fue condenado por los dioses al sinsentido de empujar una piedra redondeada desde la base hasta la cima de una montaña para ver como caía y volver de nuevo a empujar en un ciclo eterno, ya que la pena no fue el dolor físico ni la humillación sino experimentar el dolor por la falta de sentido de la vida.



Desafío para el futuro

Nuestros 40 años de democracia dejan un magro resultado y una crisis de representatividad que nos compromete a participar y controlar que nuestro voto genere los acuerdos imprescindibles para mantenerla y permitir alternativas que consoliden nuestro crecimiento.



La entropía aumenta mientras un sistema evoluciona hacia su nuevo estado de equilibrio y Sísifo nos recuerda que si aceptamos un sinsentido permanente en nuestras vidas va a ser difícil erradicar la pobreza y la desconfianza que es parte esencial de nuestro compromiso para la evolución de nuestra especie, la misericordia y el perdón junto con una sana disciplina, son manifestaciones cruciales del amor para hacerlo posible, y la perfección es un camino y un estado luminoso que enaltece nuestra conciencia conectada a la energía creadora que todos tenemos en nuestro interior para ejercer nuestro libre albedrío. La mediocridad el egoísmo y la corrupción no son una opción inteligente frente a los tremendos desafíos que tenemos por delante.

Por el Ing. Mario Enrique Graffigna Bustelo

MP 2912