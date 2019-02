Hoy, 23 de febrero de 2019, Rotary cumple 114 años de actividad ininterrumpida desde su creación, en Chicago, en el año 1905. Nació así, simplemente como Rotary, y solo pocos años después salió de las fronteras estadounidenses, comenzando a llamarse Rotary Internacional. Su fundador fue un joven abogado llamado Paul Harris, quien convocó a tres personas más, con las condiciones de que fuesen líderes en su actividad y éticos en sus comportamientos cotidianos.



El nombre Rotary no encierra ningún misterio. Como eran solo cuatro personas, un abogado, un ingeniero en minas, un distribuidor de carbón y un sastre, decidieron reunirse cada semana en la oficina o negocio de ellos rotativamente. Nunca imaginaron que alcanzaría en poco tiempo la trascendencia que tuvo.



Efectivamente, muy pronto comenzó a ingresar gran cantidad de socios y crearse nuevos clubes. Esa organización que comenzó con cuatro personas hoy se compone de alrededor de dos millones de voluntarios en alrededor de 200 países, incluyendo rotarios, dos grupos juveniles de diversas edades y esposas de rotarios agrupadas en las llamadas Ruedas Internas de los Clubes.



¿Cuál fue la razón de ese éxito? La sociedad necesitaba de una organización que sustentara valores éticos. En Rotary sus principios fundamentales son cinco. El servicio humanitario, compañerismo entre sus miembros, liderazgo en sus actividades (aun cuando actualmente hablamos más de líderes en valores que en la importancia de su empresa o profesión), integridad personal y ética en todas sus actividades y diversidad de la membresía para lograr representatividad en la comunidad, todo con el común denominador de la internacionalidad.



El porqué de esa necesidad la encontramos en su origen, que es el estado moralmente deplorable en que se encontraba la comunidad de Chicago. Imperaba el gansterismo, robos, crímenes, estafas y toda clase de disvalores. Los fundadores de ese grupo decidieron ir en contra de la corriente para encontrar un refugio que pensara y practicara lo contrario de lo que sucedía a su alrededor. Evidentemente, era una necesidad para toda la sociedad, que los acompañó entusiastamente.



Desde entonces, hubo cambios importantes. Los clubes, que nacieron con y para hombres solos, hoy tienen una tendencia generalizada impulsada por Rotary desde hace treinta años para que sus membresías sean mixtas. La presencia de la mujer en su rol de rotarias plenas ha producido cambios altamente positivos en los clubes que la aceptaron, sin disminuir la importancia de las Ruedas Internas.



De los rotarios se dicen cosas buenas, tal como ser una de las organizaciones más importantes del mundo en función de sus obras de servicio, y otras no tan buenas. Se afirma que somos grupos cerrados, elitistas, compuestos por millonarios y masones. En cada una de esas acusaciones hay países en los que algunas pueden darse parcialmente. No en el nuestro. Personalmente, en más de cuarenta años en Rotary no he conocido ningún rotario masón. También en lo económico es cierto que puede haber socios con alto poder adquisitivo, pero entre nosotros son escasos. Y con respecto a ser grupos cerrados y elitistas, quizás sea un concepto surgido de la necesidad de que un ingresante tenga los valores que le dan entidad a la organización.



El servicio humanitario tiene varias ramas, que son servicio educativo, de gestión, de ayuda material y de acciones por la paz y comprensión mundial. Todas se ejercen en escalas de diversas magnitudes y, dado que sería extensa la lista de acciones que se hacen, menciono un solo ejemplo de relevancia internacional.



En sociedad con otras organizaciones de gran prestigio ha logrado erradicar del mundo el 99,9% de la temible enfermedad conocida como Parálisis Infantil, con virus mutantes y altamente contagiosos. A esto se suma toda clase de iniciativas tendientes a mejorar la calidad de vida en comunidades locales e internacionales. Por todo ello celebramos jubilosamente este nuevo aniversario.





Por el Arq. David Schabelman

Rotary Club San Juan Capital. Gobernador de Distrito 4860 período 2002-03.