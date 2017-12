Con más certezas que dudas. Para el bienestar de todos, siempre es mejor una mala certeza que una duda profunda. Peor si la duda dura mucho o es permanente. Para la economía lo peor es la duda. Hasta en la Venezuela de Maduro hay negocios que siguen funcionando. También en Cuba y, por supuesto en la China comunista. El problema de la duda suele verse claro en el lapso que va de primeras a segundas vueltas electorales cuando los modelos son distintos y a lucha pareja. Funciona el "wait and see", esperar y ver. La parálisis gana la calle. En todos los casos es bueno saber con quién o quiénes o bajo qué reglas se podrá dialogar o negociar.



Una duda razonable se cerró con las legislativas de medio término en que, y con todo respeto y hablando solo en términos políticos, un cuatro de copas como Esteban Bullrich, derrotó a Cristina Fernández en su propia casa, la provincia de Buenos Aires. Esa duda mantuvo al país a ritmo lento durante dos años. No se sabía qué podía pasar. ¿Volverá? ¿Con qué fuerza? Como hemos afirmado en otros comentarios, no es frecuente que alguien se recupere de un fracaso y menos en el peronismo que admira el éxito y se ha acostumbrado al ejercicio del poder. "No me gusta votar esta ley pero menos me gusta ser minoría", dice en un capítulo uno de los personajes de House of Cards. Cristina ha perdido dos veces, una como Jefe de campaña del ex candidato a presidente Daniel Scioli imponiéndole personajes difíciles de deglutir, como los candidatos a vice Carlos Zannini y a gobernador de Buenos Aires Aníbal Fernández. Un monje negro y un mentiroso serial, uno ya está preso y el otro procesado con pronóstico reservado. Por segunda vez, poniendo su nombre en una boleta para terminar reducida a minoría en su distrito disminuyendo su capital electoral en 27 puntos. ¿Con qué necesidad? titulan en un noticiero a ciertos deportes de alto riesgo como arrojarse con alas de pájaro de un edificio. Un cargo menor en que tiene la 72ava parte de un cuerpo colegiado luego de haber hasta abusado del poder total durante 12 años.



Lo cierto es que aquella duda sobre la posible influencia o futuro de Cristina se despejó como cuando se elimina una variable de una ecuación. Su jugada extrema fue el lunes 18 cuando una troupe de "adaptados" a la violencia paga, arrojó 15 toneladas de piedras y mampostería arrancada de las calles de Buenos Aires contra la policía y el edificio del Congreso. Con la excusa de defender a los jubilados, se pudo ver a una ciudadana peruana rompiendo la bella y antigua estatua de mármol de Carrara que adornaba la Plaza de los dos Congresos. ¿Tendrá parientes aquí? Esto fue el final. Ahora sabemos que Cristina ni desea, ni está disponible para conducir al PJ y que tampoco sería útil que alguien intentara colgarse de sus faldas. Sabemos que no conducirá a la oposición y que apenas ha conseguido las sobras de un grupo de 8 senadores leales contra 25 de Ángel Pichetto, también del PJ. Ahora es una gota en un océano de palabras, como quedó demostrado cuando debió reducir su discurso a los minutos reglamentarios, algo que le recordó con firmeza la vicepresidente Gabriela Michetti. Ella, acostumbrada a hablar cuándo y cuánto quería. Chau, no va más, recita el verso del tango de Eladia Blázquez que sienta bien a la situación de Cristina cada vez más próxima a quedar entre rejas. Del autoritarismo de las cadenas nacionales ilegales a hablar y tener que escuchar, actitud olvidada durante 12 años. Olvidada por ella, no por nosotros.



Otra certeza que ha dejado el fin de año es que el gobierno, que sostenía el título pero no tanto el mando, ahora se sienta con firmeza frente a la manija de la sartén. No basta ganar elecciones, hay que superar las arduas negociaciones que se necesitan para sancionar leyes controvertidas y estructurales. Para eso se requiere saber si enfrente hay un reclamo real o cuándo se trata de trampas o provocaciones. En consecuencia, bien, regular o mal, sabemos que el helicóptero cuyo motor algunos soñaron escuchar a la salida de la Casa Rosada se ha quedado sin nafta y permanecerá guardado hasta las próximas elecciones y quiera Dios que para siempre. La inestabilidad política que, más que nadie conocemos los sanjuaninos con 176 gobernadores en 160 años, es causa fundante del atraso y la pobreza. El sistema institucional, con las lógicas alternancias, debe cavar barricadas contra las asonadas que desde 1930 fueron militares y desde 1983 militares y civiles. Los gremios deben sumarse también a esta construcción. Queda al gobierno una parte difícil pero que se puede superar con gran contracción al trabajo, dando ejemplos de austeridad que la gente espera y con la tranquilidad de saber que quienes intentaron volcar la olla han quedado afuera. Poner en marcha lo que está escrito no es lo mismo que sentarse a escribir cifras en la computadora. Hay que poner carne al asador de la realidad que hoy nos muestra la cara desolada de 14 millones de pobres.