" La afirmación 'Jesucristo ha resucitado', se hace verdadera cuando después de confesarlo revoluciona nuestra vida personal..".

Podemos afirmar que, desde el 20 de marzo de 2020, la muerte ha sido una sombra presente que atravesó de diversas formas nuestras historias. Hemos sufrido sus laceraciones más impiadosas.



Sin embargo, los cristianos nos encontramos ahora en días de resurrección y de vida. Precisamente eso es lo que la liturgia de la Iglesia Católica llama "Cincuentena Pascual": son los cincuenta días que transcurren entre el Domingo de Resurrección hasta el Domingo de Pentecostés, celebrados con grande alegría y júbilo, como si se tratara de un solo y único día festivo, como un extenso domingo.



Creemos que la muerte no tiene la última palabra, la muerte ha sido vencida. Adentrarnos a escribir sobre este tema, la "Resurrección", importa asumir un riesgo muy alto, pues es lo que da sentido a nuestra fe, esto es, "la resurrección de Jesús".



Afirma el doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma, Martín Descalzo: "de todos los problemas con que el ser humano se enfrenta, la muerte es el más grave. Luchamos contra la muerte. Pero ella está ahí. Morimos".



Podemos sostener que la muerte es más dolorosa por lo que interrumpe que por lo que es. Todo cambiaría si tuviéramos la certeza de que la vida continúa "al otro lado".



El problema es grave a nivel personal. Cuando yo haya muerto, ¿todo habrá terminado para mí? Pero, se hace más grave respecto de aquellos a los que amo. Muchos ya han muerto. Sin embargo, algo grita dentro nuestro, la necesidad de que ellos existan, de que aquellos que amamos no pueden haber muerto del todo.



En ocasiones somos muy pobres en nuestros deseos. Afirmamos desear la vida eterna, pero en realidad sólo aspiramos a continuar la vida actual, una segunda vida que nos imaginamos como simple prolongación de la que ya tenemos.



Los discípulos de Jesús, una vez muerto el Maestro, ¿esperaban la resurrección? No. Ellos habían entrado en esa resignación que se sabe impotente frente a la muerte.



Si queremos entender la resurrección de Jesús, hemos de hacer una distinción: "en un sentido terrenal"; resucitar sería volver a la misma vida que se tenía antes, reanudar lo que la muerte interrumpió. Así, el resucitado no tiene una vida "nueva", continúa siendo mortal. "La resurrección de Jesús", es mucho más que la anterior. Al resucitar, no da un paso atrás, sino un paso adelante. Entra en la vida total. Penetra en la eternidad, donde no hay tiempo. Esta resurrección es un misterio.



La revelación de Jesús en su resurrección es que el cuerpo humano puede seguir hasta la eternidad. Lo que se hizo una vez para uno solo puede hacerse para todos. Los católicos profesamos creer en "la resurrección de la carne".



Esta afirmación no debe quedarse en puras palabras. Esta verdad no es como la de "dos más dos son cuatro", en el sentido de que después de decirlo podemos seguir viviendo igual que antes.



La afirmación "Jesucristo ha resucitado", se hace verdadera cuando después de confesarlo revoluciona nuestra vida personal. La resurrección es parte de la historia, pero también mucho más: es una realidad sobrenatural, que sólo comprenderemos plenamente cuando la historia haya concluido, cuando nuestra historia haya terminado. ¡Jesucristo ha resucitado!, ¡Ha resucitado, claro que sí!

Por Juan Manuel García Castrillón

S.T.D. Abogado.