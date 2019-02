La educación es la fuente de la creatividad, debe ser el espacio donde cada uno pueda comenzar a aportar su granito de arena al mundo. Su misión, (la educación), no solo es brindarnos el conocimiento ya estandarizado, sino además, permitir que las nuevas generaciones, proyecten todo aquello que deseamos ser en el futuro. Por supuesto también con una gran parte de esperanza. Apostamos a que las nuevas generaciones puedan resolver aquello que todavía, los adultos de hoy, no hemos podido. Pero en esto existe un punto que quizás todavía no logramos resolver, o no encontramos cómo volverlo posible: la confianza.



Confiar es una tarea difícil para los argentinos, la economía puede dar testimonio de esto, pero particularmente en el ámbito educativo, es una materia pendiente. Debemos permitirles a ellos, (los jóvenes) participar en la conformación de los nuevos caminos, sin dejarlos solos, acompañándolos, brindándoles todas las herramientas que están a nuestro alcance. Una manifestación de esto, es cambiar el paradigma que interpreta la educación como un gasto, posicionándola en el lugar de la inversión. Invertir en educación es el mayor gesto de justicia que puede tener una sociedad o generación para con la siguiente, ofrecer lo mejor de lo mejor, que tenemos y hemos aprendido a los que vienen y vendrán.

El aprendizaje debe estar atravesado por emociones, olores, colores, en definitiva por lo sensorial que despierta emociones, sentimientos.

Citemos solo un ejemplo: la infraestructura. El entorno es mucho más importante de lo que creemos y la atención que le prestamos, puede resultar poca. El aprendizaje debe estar atravesado por emociones, olores, colores, en definitiva por lo sensorial que despierta emociones, sentimientos. Podríamos hablar de aprendizaje significativo, ¿qué es? ¿Por qué una experiencia se grava más que otra en el inconsciente? Justamente porque se vincula con la vivencia que envuelve el episodio, en este caso, de enseñanza, aprendizaje e invención. Es así, como el aroma de una comida, nos puede "transportar'' a la calidez de aquellos almuerzos dominicales con la nona. Invertir en el entorno: la parquización, la adecuación y conveniencia de los espacios, los recursos didácticos, las pinturas, los bufet, etc. pueden ser tan importante o más que lo que el profesor diga algún día.



La escuela muchas veces es, ese refugio o lugar diferente al hogar, en donde la pobreza no debería llegar. Mucho de los niños y jóvenes que asisten a nuestras escuelas provienen de hogares altamente vulnerables. Podríamos preguntarnos, ¿les daremos más de lo mismo o plantearemos una diferencia? La igualdad en educación, no transita solo por la acción que el docente, realiza, de hecho,en contextos poco favorables. Todos los profesores y maestros saben que es la enseñanza personalizada, pero debemos poner atención, no solo a que el docente entienda esto, que lo hace, sino, a no sacrificarlo en un aula de dimensiones reducidas con 43 alumnos, con una temperatura de 38¦ en una Provincia con características sísmicas. Los chicos viven en sus casas una situación similar, pasan del hacinamiento familiar al escolar. Nos cuestionamos el porqué del bajo rendimiento escolar. Sería un simplismo buscar la respuesta solo en las prácticas docentes. ¡Hasta los salones comerciales tiene límite ocupacional¡



Por lo tanto, a nivel Provincia no es posible pensar en un presupuesto en Educación menor al 15% del presupuesto Total. Sin duda será un esfuerzo, probablemente será menos estridente que otras acciones que puedan "generar más votos'', en favor de la administración en vigencia.



Pero será inaceptable que en la tierra de Sarmiento, en dónde contamos con holgados recursos, (fondo anticíclico, fondo minero, etc.) la educación, en su conjunto, pase necesidades. El desarrollo de una comunidad se mide, también entre otras cosas, por sus valores, por su capital social, por la posibilidad de invención y creatividad, de su gente, por el esfuerzo para sustentar sus propias necesidades, por la capacidad de brindar servicios y en definitiva de hacer el bien. Si pudiéramos ver todo los efectos positivos que generan los espacios educativos, que contienen, motivan, enseñan, enderezan, encauzan, promueven, ayudan a encender ideas, etc. Pero para ello es necesario revolucionar nuestras mentes y dar a la educación el lugar que se merece.





Por Federico Cánovas

Profesor de Filosofía - Especialista en Políticas Socioeducativas.