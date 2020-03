Es oportuno releer una y mil veces a Max Scheler, que llama a la democracia moderna, "Stimmungs demokratie'' o "democracia de las emociones'', o sea, de estados de ánimo: "El orden social se vendrá abajo si, en un breve espacio de tiempo, no podemos alcanzar el mismo grado de razón y moralidad en el dominio de la sociedad y nuestra propia naturaleza que el que ya hemos alcanzado en la técnica''.



El drama consiste en que donde necesitamos científicos tenemos políticos. Mayor drama aún es, cuando los políticos no se dejan asistir por científicos o no saben que deberían ser asistidos por ellos, por los expertos en toda materia. Entonces, la desaprobación entre razón y moralidad se vuelve fatal. Por eso es que en Argentina, aquella decisión de 1853 de hacernos esclavos a una férrea Constitución no tuvo como principal objetivo que en el siglo veintiuno nuestra Carta Magna sirva para adornar bibliotecas y mucho menos Juan Bautista Alberdi soñó que el gobernante de estos días, agobiado por urgencias, justifique su desapego a lo que en ella se norma. Aquellos a los que se les ha dado el gerenciamiento de la cosa pública, no deben tomar para sí, sino para el bienestar general, los recursos que produce el esfuerzo poblacional, porque en caso de no respetar este principio fundamental se puede afirmar que aquél no gobierna sino que corrompe el esfuerzo social. Tan es así, que periódicamente nos encontramos con nuestros derechos ciudadanos avasallados, la inmoralidad del encargado de gobernarnos hace que las leyes que él mismo va generando apunten a ser irracionales y represivas y su aplicación específicamente ineficiente para con sus fines, abriendo de esta forma discordia entre los gobernantes y los ciudadanos. Esta discordia entre los que administran y los que aportamos al sistema los fondos a administrar, trae como principal consecuencia que aquella herida de difícil cicatrización haga que el ciudadano alimente la corrupción o el desmanejo institucional.



Presentada así la realidad y ante la imposibilidad del Poder Público de poder proveer, por falta de fondos, los bienes necesarios en la sociedad, hace que el Estado agite, para justificarse, el slogan de evasión fiscal, ocultando con esta pancarta los verdaderos efectos de la corrupción burocrática. El impuesto de esta forma ha dejado de ser el precio para vivir en sociedad interpretando el triste rol de ser un intento de salvación de insaciables gobernantes. Un amigo jurista nos aclara que el sistema democrático es un conjunto de reglas procesales: establecen procedimientos de sufragio universal, división de poderes, respeto al disenso, libertad de opinión, pluralidad de partidos y protección a los derechos de los ciudadanos. Lamentablemente estos principios se valoran más cuando son vulnerados, puesto que resulta difícil apasionarse por ellos en abstracto. A esta dificultad de internalizar el valor de cuestiones abstractas se refirió Jorge Luis Borges: "El argentino a diferencia de los americanos del Norte y de casi todos los europeos, no se identifica con el Estado. Ello puede atribuirse a la circunstancia de que en este país los gobiernos suelen ser pésimos, o al hecho general de que el Estado es una inconcebible abstracción, el Estado es impersonal, el argentino sólo concibe una relación personal. Por eso, para él, robar dineros públicos no es un crimen. Compruebo un hecho, no lo justifico o excuso''.

Por Dr

Economista - Investigador