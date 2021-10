La Capilla de Achango, en honor a Ntra. Sra. del Carmen, en Iglesia, una de las citas obligadas, necesita mejorar su acceso y contar con personal para atención de la gente.



El fin de semana extra largo que estamos viviendo le da la posibilidad de desarrollar una actividad turística bastante intensa con reservas que han superado el 90 por ciento en casi todos los destinos. Este fenómeno, que se viene repitiendo desde que se flexibilizó la actividad y se levantaron las restricciones, debe estar apuntalado con otras actividades que complementen estas salidas y las hagan aún más atractivas tanto para los que hacen turismo interno como para los que vienen desde otros puntos del país motivados por atractivos deportivos y culturales. En este marco el turismo religioso es una de las alternativas más interesantes y posibles de desarrollar ya que no hay departamento que no tenga alguna manifestación en ese sentido (ver infografía). Algunos de ellos como Iglesia, Calingasta y Caucete han aprovechado para conformar los denominados caminos o corredores de la fe, que unen distintas localidades posibilitando que el turista visite iglesias, capillas, grutas y oratorios de gran significación histórica y cultural. Se observa que desde la vuelta a las actividades turísticas hay un cierto relajamiento en explotar las posibilidades que ofrece el turismo religioso, tanto por parte de la Iglesia o promotores de determinados cultos, como por parte de las comunas departamentales que no están actuando en la medida de su real aprovechamiento.



Entre los sitios con mayor concurrencia de público se encuentran los siguientes:



Iglesia y Calingasta

Son dos de los departamentos que cuentan con corredores o circuitos de fe. En Iglesia, circulando por la ruta 149 están las capillas de Bella Vista, Villa Iglesia y Las Flores y empalmando con la ruta 150, la de Achango, frente a las termas de Pismanta. También por esta vía se puede acceder a las capillas de Tudcum y Angualasto y en la Villa de Rodeo a la Iglesia de Santo Domingo.



Por su parte en Calingasta, Capilla Catalve, en honor a Ntra. Señora del Carmen y también al Cristo de la Misericordia, ubicado en una de las lomadas de la Villa Calingasta. En Tamberías, antes de llegar a Barreal y después de pasar el puente de Sorocayense, se llega a la Capilla de Nuestra Señora de la Merced, y en Tocota se puede visitar el Cristo de más de 10 m. enclavado en la zona.



Jáchal y Valle Fértil

Sin tener un circuito definido, Jáchal cuenta con antiguos templos como el Santuario Arquidiocesano emplazado en el centro de la ciudad de San José de Jáchal, próximo a reinaugurarse. A 15 kilómetros al Norte del centro jachallero, en la localidad de Villa Mercedes, está la Iglesia de la Virgen de la Merced y a 7 km, también al Norte, la de Nuestra Señora de Andacollo.



En Valle Fértil, transitando por la Ruta 510, se encuentra la Capilla de la Virgen del Carmen, en Chucuma y el Templo de San Pedro, en Astica. Ya en la Villa San Agustín, cabecera del departamento, está la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario y las denominadas Tres Cruces, en calle Rivadavia esquina Catamarca.



Caucete, San Martín y Angaco

Entre estos departamentos se destaca el camino de la fe de Caucete y San Martín, al que dentro de muy poco se sumará Angaco. En Caucete se puede visitar por Ruta 20 el Santuario María Reina de la Paz, y después de empalmar con la ruta 510 el oratorio de Caputo, el paraje Difunta Correa y San Expedito. Se acaba de agregar la Capilla de San Isidro Labrador, en la Puntilla, el Convento Carmelo de María, en Villa Independencia, y la Iglesia Cristo Rey en la zona centro.



En San Martín está el complejo de Ceferino Namuncurá, en la Villa Dominguito. Y Angaco planea incorporar el oratorio de San Expedito de El Bosque.



25 de Mayo, Sarmiento y 9 de Julio

En este caso está la Gruta de la Medalla Milagrosa sobre Ruta 270 y calle Divisoria. Por esta misma vía en la localidad de Pozo Salado está el oratorio del Maruchito Milagroso y retomando ruta 270, al llegar a la Villa Santa Rosa está la Parroquia de Santa Rosa de Lima.



En Sarmiento en la villa cabecera está la Parroquia de San Antonio de Padua, que guarda sus reliquias y transitando por la ruta 154, en Los Berros, la Parroquia de la Virgen del Carmen.

