La balanza comercial de autopartes viene arrojando déficit desde hace años sin posibilidad de revertir la situación.

La balanza comercial de autopartes arrojó en 2021 un déficit de U$S 6.847 millones, un 78,4% superior al de 2020, informó ayer la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC). El resultado negativo fue producto de exportaciones por U$S 1.363 millones e importaciones por U$S 8.210 millones, con subas anuales del 29,7% y 67,9%, respectivamente. El aumento de las importaciones "se correlacionó con la suba en la producción de vehículos, que aumentó un 64,9% alcanzando las 451.111 unidades fabricadas en este período", destacó la entidad en su informe. En ese sentido, más del 70% de las importaciones de autopartes fueron realizadas por las terminales automotrices y sus proveedores directos. "Tenemos el gran desafío de lograr una mejora sustancial en la competitividad sistémica que genere un fuerte flujo de inversiones hacia las nuevas tecnologías y mayor integración local de piezas", planteó el presidente de AFAC, Raúl Amil. El directivo abogó por "una visión integral" que aborde "varias cuestiones", con las que ya se está trabajando con las autoridades y los otros integrantes de la cadena de valor automotriz. Entre esos aspectos, Amil señaló "la protección efectiva dentro de la cadena de valor", en lo referente a materias primas, matrices, moldes y otros bienes de capital, los "impuestos distorsivos que impactan exclusivamente sobre producción local", en particular Ingresos Brutos, la "mejora de infraestructura y de procesos logísticos", así como la "adecuación de convenios laborales según nuevas tecnologías" y, por último, "relaciones comerciales más realistas entre terminales y proveedores que construyan confianza". El promedio anual de importaciones de autopartes en los últimos 11 años ha sido de U$S 8.357 millones, oscilando de acuerdo con el nivel de producción de vehículos. Esa situación, indicaron en AFAC, "denota fuertes causas estructurales que dificultan modificar esta relación en el corto plazo". "Estas causas han persistido a lo largo de diferentes administraciones, en diversas políticas económicas y en distintos entornos de coyuntura macroeconómica", puntualizaron, a la vez que reclamaron "un abordaje integral y con una visión de corto, mediano y largo plazo". Los principales socios comerciales de la Argentina en el sector fueron Brasil, con un déficit comercial de U$S 1.505 millones (importaciones por U$S 2.382 millones y exportaciones por U$S 876 millones) y el Bloque de la Unión Europea, con un saldo negativo de U$S 1.666 millones (U$S 1.798 millones de importaciones y U$S 132 millones de exportaciones). Luego se ubicaron Tailandia, con U$S 1.059 millones de saldo deficitario (importaciones por U$S 1.067 millones y exportaciones por U$S 7 millones) y China, acumulando un déficit de U$S 812 millones (U$S 813 millones de importaciones y U$S 1,5 millón de exportaciones). Los principales rubros comercializados fueron Transmisiones, con un déficit de U$S 1.373 millones (U$S 1.843 millones de importaciones y U$S 471 millones en exportaciones) y Componentes de motor, con un saldo negativo de U$S 1.148 millones (U$S 1.378 millones de importaciones y U$S 231 millones de exportaciones).