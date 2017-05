La necesidad de explicar las diferentes dimensiones y ejes fundamentales desde donde se puede renovar la calidad de un sistema educativo, de una experiencia de una institución escolar, más que un problema teórico, es parte de un ineludible compromiso profesional. Es poner a disposición de los tomadores de decisiones herramientas para facilitarles la tarea.



Uno de los riesgos más comunes, es la continua contradicción que se presenta entre necesidades de los tiempos políticos, y los ritmos de los procesos educativos. Los cambios en educación no son rápidos y las gestiones políticas pasan rápidamente. Esta contradicción, sólo puede superarse a partir de acuerdos globales que desde el sistema educativo los haga viable. Es necesario que los padres y la comunidad educativa conozcan la política que el Ministerio de Educación de la Provincia está realizando desde el año pasado. La misma sienta sus bases sobre "El Plan Provincial basado en capacidades y competencias''. Ellas no son sólo un medio para lograr desempeños eficaces en la vida social y personal. "Desarrollar competencias es formar sujetos capaces de definir fines y medios alternativos y estrategias diversas'' (Carlos Cullen).

Es imprescindible conocer cómo se está trabajando en educación, no sólo para conocimiento de los padres, sino de toda la comunidad.



Este año se da continuidad a la actualización docente y acorde con el plan provincial se han seleccionado 6 escuelas con requerimientos pedagógicos en emergencia, o las llamadas escuelas focalizadas. Ellas ya están participando de las denominadas "Jornadas de Formación Situada'' por departamento. Los docentes de estas escuelas capacitarán en los dos primeros módulos sobre capacidades, competencias y tecnologías de la información y comunicación aplicada a la educación. Esta actualización permitirá modificar las tradicionales clases para dar otras miradas y nuevos escenarios. De esta manera, se producirán paulatinamente cambios en el régimen de acreditación, evaluación y promoción en el "Documento Único de Evaluación'' es decir, la comunicación a los padres. Cabe destacar que se continuará con la disertación de profesionales no sólo para los docentes en actividad sino aquellos que obtendrán el primer cargo. Treinta y cinco docentes se están actualizando a través de la Universidad San Andrés apoyados con Fundación Banco San Juan sobre "Liderazgo Académico y Conducción''. Asimismo se articularon acciones con las "Escuelas Scholas'' (Escuelas del Vaticano) participando alumnos de los departamentos de Rivadavia, Zonda y Ullum. Fue un trabajo de reflexión entre los jóvenes. También se está trabajando con los resultados de "Aprender 2016'' aplicando medidas remediales por departamentos, con datos institucionales a fin de poner énfasis en aquellos contenidos que reflejen debilidades. Esto también implicará el abordaje de infraestructura, bibliotecas, relevamiento de instituciones y sus reparaciones. Es imprescindible conocer cómo se está trabajando en educación, no sólo para conocimiento de los padres, sino de toda la comunidad sanjuanina. "No vamos a cambiar el mundo si no cambiamos la educación. El juego, el deporte, las artes y la tecnología, son las estrategias que vuelven ricas las experiencias''.

Yolanda Quiroga, Especialista en Educación.