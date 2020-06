El General Manuel Belgrano dejó como legado el amor por la patria, el sueño de libertad, independencia y progreso de su pueblo.



Hoy, 20 de junio, se cumplen 200 años del paso a la inmortalidad del Creador de la Escarapela y de la Bandera Nacional, el General Manuel Belgrano. Será un momento histórico para el pueblo, ya que el Bicentenario será celebrado por cada argentino en su hogar debido a la Pandemia. Distinta fue la situación para el Centenario. "El 27 de abril de 1920, por iniciativa de las Damas Patricias Argentinas, fueron convocadas todas las instituciones del país para comenzar a delinear los aspectos organizativos del homenaje al prócer. El 30 de mayo la mencionada comisión emitió un detallado programa enumerando los eventos centrales (que tendrían lugar en la Ciudad de Buenos Aires). Los actos se desarrollarían los días 18, 19 y 20 de Junio 1920". Fue honrado durante tres días y el 19 de junio, se entonaron el Himno Nacional y luego el Himno al General Manuel Belgrano. La letra pertenece al Teniente Gabriel Monserrat, quien tejió sus batallas, personalidad, sentimientos, acciones, valores, colores y deseos del prócer. Y la música del compositor italiano Enea Verardini. Aunque su puesta en valor no cesa le debemos la entonación de su himno.



Hallándonos en el Bicentenario de su fallecimiento y pasada esta pandemia, considero que es significativo para las presentes y futuras generaciones exponer la obligatoriedad de la entonación de sus estrofas en los actos oficiales y educativos en la provincia de San Juan. Trabajar con los educandos su letra sería también una buena oportunidad para introducirnos en su itinerario marcial y conocer sus facetas de su sacrificada vida. Muchas de sus cualidades son desconocidas por haber actuado lejos de San Juan, a diferencia del General San Martín que hallamos mucho más pruebas que lo unen a nuestro terruño. No obstante encontramos una ex estación de tren, escuelas, calles, una plaza, bustos que honran su memoria. También una de sus pocas cartas remitidas al primer Teniente Gobernador sanjuanino: "La gloria con que ha cubierto las armas de la Nación el Comandante en jefe de la División del Norte. D. Juan Manuel Cabot, y la libertad que ha conseguido para nuestros hermanos de Coquimbo, le hacen acreedor a la estimación de los pueblos y Ejército de mi mando, que conmigo le dan gracias por sus servicios, no menos que a Ud, por su noble empeño y eficaces disposiciones para el auxilio de tan distinguida empresa. Dios guarde a usted muchos años. Tucumán, a 26 de febrero de 1817. Manuel Belgrano. Señor Don José Ignacio de la Roza, Teniente Gobernador de San Juan".



Fuente: Augusto Landa (1940). Dr. José Ignacio de la Roza. Teniente Gobernador de San Juan de 1815 a 1820, Tomo I, 95 y 96. El Creador de la Bandera le hacía llegar su gratitud al Teniente Coronel Cabot, que conduciría la IV División o Columna Cabot o Columna sanjuanina y a Ignacio de la Roza, por la ayuda y el triunfo obtenido en Coquimbo. Es justo que este servidor de la Patria sea recordado también a través de su solemne canto y seguir asimilando sus ideales de unión, libertad, educación, igualdad y justicia. "No busco glorias sino la unión de los americanos y la prosperidad de la Patria".

Por el Lic. Iván Hidalgo Durán

"Himno al General Belgrano''



Paladín de los sacros ideales / A la patria juró siempre honrar

y en la fragua del dogma de Mayo / Fue entusiasta una espada a forjar.

Al blandir ese fúlgido acero / Se animó de pujanza y valor;

Fue un heraldo de luz y grandeza, / Grato nuncio de gloria y honor



Llevó el credo en su espada flamígera / Como un genio sublime del bien,

De la Patria creciendo sonriente / Fue baluarte, columna sostén;

Legendaria figura del Plata; / Escudero gentil y gladiador;

Caballero sin tacha y sin miedo, / Un Bayardo de bélico ardor.



Ese grande y egregio patricio / Fue un apóstol de la redención,

Dirigiendo en honrosa cruzada / Una heroica y altiva legión.

Le dio el recio Pampero su empuje; / Esas rachas del Plata su voz;

Las augustas matronas virtudes, / Y un escudo, las aras de Dios.



Le dio el astro naciente de Mayo.

Con sus rayos el patrio fervor, / Y los puros colores etéreos

Como emblema el Supremo Hacedor; / De ese blanco y azul del olimpo

Reflejó su más bello matiz, / Y creó de su mente, Belgrano,

El pendón de la Patria feliz.



En su regio corcel de batalla / Ved, el prócer de brazo viril,

Como ondea gallardo la enseña / Con semblante animoso y febril.

¡Bajo el pórtico inmenso del cielo / Con sus orlas de ardiente arrebol,

No ha surgido una enseña más pura / A la eterna caricia del sol!



¿Por qué se oyen vibrar los clarines / Y cual trueno retumba el cañón?

Es que juran amar los patriotas / Sus colores: ¡del cielo un jirón!

Ved al héroe: recorre las filas / Imprimiendo la dulce emoción,

Y aquel bosque luciente de aceros / Se estremece por gran sensación.



Abandonan sus tristes hogares, / Pues, la Patria ha lanzado un clamor,

Y, a los campos de guerra con brío / Marchan todos al son del tambor

¡A los aires tremola su emblema; / Ya se sienten las dianas tronar,

Porque a un choque de férreos titanes / Va entre polvo el realista a rodar!



Tucumán y Las Piedras y Salta / Nos recuerdan el eco marcial,

Con sus labios de luz a Victoria / Besó ardiente la espada triunfal

Y si allá en Vilcapugio y Ayohuma / Algún héroe lloró su revés,

Fue de orgullo, por ver que Belgrano / Tremolaba el pendón, sin doblez



Sus hazañas rutilan de gloria / Como el grupo de estrellas del Sud,

Porque nunca tibieza o desmayo / Empañó su espartana virtud

¡Gloria eterna al insigne guerrero, / Que al llevar en sus armas la unión

A otros nobles estados de América, / Sembró el germen de la redención!



Cual la bruma otoñal se disipa / Ante el rastro de fúlgida luz,

Desgarró con su estela radiante / De la Patria el sombrío rapaz.

Y el undoso y titánico Plata / Remeciendo con brío el caudal,

Nombra eterno al varón abnegado / Con su ronco laúd de cristal



Escudó a la Patria querida. / De las zarpas de un fiero opresor.

Y su canto solemne de gloria / Alza el Pueblo Argentino en su honor.

Y al rodar con sus ondas el Plata / Coronado de un regio dosel,

Le dará su fecunda corriente / Lozanía a su verde laurel.



¡Gloria al héroe! à. Su gran monumento / Cual sagrario nos llene de fe,

Y, a través de los siglos y siglos / Se contemple triunfante de pie,

Que sabremos honrando a ese genio / Junto al sacro pendón nacional,

Inspirados de nobles ideales / Seguir siempre su estela inmortal.



Hasta edad más remota la Patria, / Su feliz mausoleo verá.

Y la Gloria surgiendo en su vuelo, / Arrogante al Gran Pueblo dirá:

¡Allí está en su corcel de batalla / Aquel prócer de brazo viril

Ved, cuán bello tremola su enseña / Con semblante animoso y febril.



Con marcial apostura el guerrero / Radiará en su piafante corcel

A un redoble de roncos tambores, / Mientras forma el empíreo un dosel

Jubiloso este Pueblo Argentino / Con la insignia que hiciera jurar,

Irá siempre, los días de gloria / En tributo de amor a loar.



Primorosas y alegres vestales / Que arropadas de azul y albor,

A su pie con las manos de jaspe / Deshojáis en ofrenda una flor:

¡Arrancad de las cuerdas temblosa; / Los arpegios por su alta virtud.

Que el insigne patriota ha creado / Vuestra insignia de honor! ¡Gratitud!



CORO

¡Gloria eterna al patricio genial,/ Que a la Patria arrogante y gentil

Coronó de ostentosa laurel!

¡Honre excelsa al patriarca inmortal, / Que dio fama a ese pueblo viril!

¡Gloria! ¡Gloria! ¡Loor siempre a él.