La Posta de Yatasto es una finca del camino real, ubicada cerca de San José de Metán, en Salta. Es conocida por el famoso encuentro entre los próceres generales Manuel Belgrano y José de San Martín.

El próximo sábado, 20 de junio, se cumplen 200 años del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano, privilegiado revolucionario de Mayo de 1810, destacado hombre de leyes y economista de alto nivel, ubicado en el pedestal de aquellos que bien merecieron el nombre glorioso de patriota al sucumbir ex profeso económicamente en pos de sus ideales de independencia y libertad. Descuidó totalmente su salud por aquellos fines, hasta llegar a perder la vida por su nación, extremo reservado solo a quienes quieren de verdad a país. Tuvo la gracia de conocer estrechamente al General José de San Martín. Ello sucedió a partir de Yatasto, en ocasión de ser enviado el Libertador a Tucumán para auxiliar a Belgrano en el Ejército del Norte. Primero iba como segundo del creador de la bandera, pero luego se lo designó como jefe y a Belgrano se le reservó la jefatura del Regimiento 1º, por lo que debió ponerse bajo las órdenes de San Martín. Como dice Felix Luna, en el corazón de Belgrado no hay espacio para el resentimiento, ni mucho menos para las ansias de gloria. La causa de la Revolución está por sobre cualquier deseo personal. Así, por única vez y dos meses, convivirán bajo el ala de un mismo Ejército. Dos hombres que inscribieron sus nombres entre los más grandes luchadores de la independencia americana. Pero, para conocer en profundidad a Belgrano, recordemos una suceso que se produjo en Potosí en 1813. Habiéndose sentenciado a muerte a tres desertores, estos fueron puestos en capilla. Al día siguiente hallándose Belgrano en misa, los prelados de las religiones con sus comunidades, seguidos de un inmenso pueblo, y con las imágenes de Nuestra Señora de la Merced, Santo Domingo y San Francisco, se dirigieron a su casa a pedir gracia por los reos. No encontrándole dejaron allí las imágenes y pasaron adonde se hallaba, haciéndole presente la súplica que dirigía el pueblo bajo los auspicios de los referidos santos. Belgrano se negó a ceder y mandó que en el acto se restituyeran las imágenes a sus Iglesias. Pero pocos momentos después supo, que a pesar de su orden, un clérigo había alborotado a una parte de la comunidad para que se llevara la procesión de las imágenes a la casa donde el general se hallaba de visita luego de oír misa. Seguidamente tal intento llegó a su oídos, mandó salir de Potosí al Clérigo en el término de cinco minutos, recomendando al obispado lo pusiese en un convento. Enseguida, hizo arrestar al Comendador de la Merced, al Superior de Santo Domingo, y a otros frailes más, poniéndolos a todos incomunicados. Así apaciguó el tumulto; aunque teniendo en cuenta que los reos pertenecían a familias patriotas y que la negativa podía dar lugar a acusaciones de herejía, decidió perdonar a los reos, salvando el respeto por la autoridad y conciliando la humanidad con la preocupación popular. Cabe reflexionar que Belgrano era un ferviente militante católico y miembro de la Tercera Orden de Santo Domingo, al extremo de vestir su hábito en el momento de su muerte y estar sepultado en el atrio del Convento en Buenos Aires. Sin embargo, a pesar de ello, no dudó sancionar a los religiosos, porque para él, la revolución estaba por sobre todo.



Para finalizar cito a Bartolomé Mitre: "General Belgrano, en nombre de los presentes que te aclaman en este momento desde el Plata hasta Los Andes, en nombre de los venideros que se inclinarán con respeto y simpatía ante tu noble imagen, yo tu humilde historiador y uno de tus hijos agradecidos, te saludo grande y Padre de la Patria, como precursor de nuestra independencia, numen de libertad, genio de bien, modelo de virtudes cívicas; vencedor de Tucumán, Salta y la Piedras; vencido en Vilcapugio y Ayohuma; que vivirás en la memoria y en el corazón de los hombres, mientras la bandera argentina no sea una nube que se lleve el viento, y mientras el nombre de nuestra patria pronunciado por millones de de ciudadanos libres, haga estremecer las fibras de tu bronce''.

Por Dr. Miguel Ángel Licciardi

Presidente Asociación Cultural Sanmartiniana