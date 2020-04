Algunos restos de trapiche, cincelados por los jesuitas hace varios siglos, son mudos testigos de la rica historia de Chucuma, en Valle Fértil, mostrados por el vecino Ramón Guzmán.



Según la historia popular transmitida de manera verbal, Chucuma significa en lengua quechua "dolor de cabeza''. Esa sensación no es precisamente por una gran altura sobre el nivel del mar, sino que los lugareños adjudican a esa sensación de mareo y tenue malestar, a que quizás, lo produce el caminar subiendo y bajando cerros y quebradas. Ya, desde su nombre, este pueblo de apenas un centenar de habitantes, muestra sus riquezas naturales y culturales a simple vista y en abundancia. Una profusa vegetación con innumerables especies de árboles, arbustos y plantas de distintas formas y colores. Predomina una variada tonalidad de verde, que en algunos casos flanquea senderos estrechos transitados por el hombre y manadas de cabras que, en pequeños rebaños, se filtran entre los arbustos en busca de pasturas, que por lo general son de características espinosas. Todo esto ocurre alrededor del pueblo propiamente dicho, donde la distancia entre viviendas puede contarse, en algunos casos, por decenas y hasta centenares de metros. En medio de ese vergel se pueden escuchar los sonidos de la fauna que dice presente. Desde algunas vacas, cabras que no se ven, pero cuyo balido se escucha entre matorrales cerro arriba, los cantos de diferentes variedades de aves y claro, de los infaltables compañeros del hombre como son los perros. En medio de la caminata, este equipo periodístico avanza por un camino de arena y roca para cruzar un puente construido con unos troncos atados con alambres y algunas ramas que cruzan parte del río Chucuma, por donde el agua pura y cristalina brilla con los rayos del sol y tienta al visitante a refrescarse en ella. A simple vista, se nota un potencial turístico que está esperando ser promocionado y trabajado para disfrutar de esa naturaleza invalorable. Al poco andar, una especie de parador, con parrillero, mesas construidas de hormigón, buena higiene alrededor es un llamado al descanso para disfrutar el paisaje. Unos metros más arriba un reservóreo de agua se utiliza para regar las huertas de los vecinos donde predominan las plantaciones de frutales como duraznos, membrillos, damascos, higos, uva, lima, limones entre otras variedades.

Dentro de este recorrido, un detalle histórico llama la atención. Se trata de unos restos de trapiche, cincelados en roca para moler granos. Esto se le adjudica a la tarea que hicieron los jesuitas en el siglo XVI, aunque no hay registros escritos, sino que la historia del lugar se transmitió vía oral a través del tiempo. Los trapiches servían para moler granos en un viejo molino y también minerales, ya que muy cerca está la ex mina Santo Domingo que explotaba oro en la época de Domingo Faustino Sarmiento, comenta Ramón Guzmán, un vecino de la zona. También se puede hablar de turismo religioso, ya que los devotos visitan la imagen de la Virgen del Silencio, la capilla de la Virgen del Valle, que hace unos 70 años, una maestra devota, trabajó para su construcción. Se trata de Celina de Alcaraz y su esposo Lino Alcaraz, cuya plaza del pueblo lleva su nombre. Ambos se conocieron en el pueblo y trabajaron para la comunidad creciera y prosperara. Mucho se puede hacer para poner en valor esta localidad, a la que sólo le falta un plan estratégico de crecimiento en medio de un circuito turístico por demás atractivo en Valle Fértil.



Inquietudes vecinales



Ramón Guzmán es propietario de Radio Mixer, el único medio de comunicación que tiene la zona para llevar las inquietudes vecinales a los pueblos cercanos y a las autoridades. Es un referente vecinal y apasionado por la historia de esta localidad. Cuenta que hace algunas décadas, el pueblo tenía una población de unos 300 habitantes, que se dedicaba a la ganadería y agricultura. Con el correr de los años, la mayoría se marchó, en especial los jóvenes, quienes emigraron en busca de estudios y trabajo. En la actualidad hay al menos un centenar de habitantes permanentes. La población en su mayoría son niños, adolescentes y adultos, pero escasa cantidad de jóvenes. En su mayoría viven del Estado, ya sea municipal o provincial. En tanto que los menos se dedican a trabajar las huertas de sus casas y el ganado bobino y caprino para la supervivencia familiar. El pueblo cuenta con puesto policial, una escuela primaria, un puesto sanitario y una delegación municipal. Uno de los problemas sanitarios que tiene es la mosca de los frutos, que se combate, pero que necesita mayor énfasis. Existe la posibilidad de que se construya una escuela de capacitación laboral, lo cual serviría para ayudar a la población joven y adulta de la zona. Chucuma cuenta con servicio de internet y telefonía digital. No tiene ambulancia. Dependen de Astica, que está a unos 15 kilómetros de distancia. Mientras que el servicio de agua potable es bueno.

Por José Correa

DIARIO DE CUYO

Enviado Especial



Fotos: Marcos Carrizo