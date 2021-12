El titular interino de Coninagro, Elbio Laucirica, celebró como un "gran paso" la medida del Gobierno nacional de abrir las exportaciones de carne para las categorías D, E y F con destino a los mercados emergentes, y evaluó que la misma traerá "previsibilidad" y "confianza" al sector. "Creo que fue un gran paso. Nosotros pediremos de aquí en adelante que se garanticen estas promesas hechas desde el Gobierno", manifestó Laucirica respecto al compromiso de "no cerrar las exportaciones y no aumentar los derechos de las mismas". En ese sentido, agregó: "Nosotros veníamos reclamando desde hace mucho tiempo que hubiera una política integral en todo este manejo, que diera previsibilidad y que generara confianza en el sector porque esto posibilitaría mucha mayor producción, inversiones, empleo y trabajo". Del mismo modo, según el dirigente de Coninagro, con la disposición "los efectos sobre el precio y sobre la mesa de los argentinos quedarían, en alguna medida, solucionados". Para el dirigente ruralista, los efectos sobre los precios "no se solucionan cerrando las exportaciones porque cerrarlas es más hambre para el momento y para mañana porque seguramente habrá mucha menos producción", y evaluó, en línea con el Gobierno, que la "solución integral al problema es aumentar la producción".

El Gobierno cerró las exportaciones de carne de forma provisoria por 30 días el pasado mayo, luego de irregularidades detectadas en varios procesos de embarques al exterior y un incremento de los precios internos que llegaron a situarse por encima del 80% en la comparación internanual. Posteriormente, a mediados de junio, se implementó un nuevo esquema que reabrió las exportaciones con un cupo de hasta el 50% del volumen mensual promedio exportado en 2020 por cada frigorífico, manteniendo la prohibición para media res, cuartos con huesos y los siete cortes que son considerados los de mayor demanda doméstica que son asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío. Tras la disposición, entre julio y octubre, la carne registró cuatro meses consecutivos de bajas en los precios, según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva). En octubre se flexibilizó el cupo permitiendo exportar 140.000 vacas categoría D y E (también denominadas "vaca conserva") con destino a China, país que absorbe el 75,9% del total de los despachos del país. Finalmente, ayer el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, presentó el plan ganadero GanAr por los próximos dos años, que, además de incluir la creación de líneas de créditos para impulsar la producción a tasa subsidiada del 7% por $100.000 millones, contempla la liberación de la exportación de carne de las vacas categoría D, E y F (vacas de conserva y manufactura por un total de casi 1,3 millones de cabezas) así como el envío de carne de toro. No obstante, se mantiene la prohibición de envíos al exterior de siete cortes populares incluyendo al asado, tapa de asado, vacío, matambre, falda, paleta y nalga; para que estos sigan siendo comercializados a precios accesibles en el mercado interno. "Es una forma de aportar a la mesa de los argentinos", indicó Laucirica respecto de los cortes exceptuados. Al mismo tiempo, Domínguez indicó que la inclusión de la vaca categoría C será discutida una vez que se sepa el stock vacuno en la actualidad, dato que se obtendrá en abril de 2022. "La decisión del presidente Alberto Fernández es aumentar la producción de carne, tanto para facilitar el acceso a todos los argentinos como para generar previsibilidad y confianza a toda la cadena", afirmó Domínguez durante la reunión con las autoridades de la Mesa de Enlace a quienes se les comunicó el plan.