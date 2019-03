Jesús dijo esta parábola: «Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre:

"Padre, dame la parte de herencia que me corresponde."; Y el padre le repartió sus bienes.

Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde

malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha

miseria en aquel país, y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de

los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. El hubiera deseado

calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces

recapacitó y dijo: "¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí

muriéndome de hambre!"; Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: "Padre, pequé

contra el Cielo y contra ti; ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus

jornaleros." Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su

padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven

le dijo: "Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; no merezco ser llamado hijo tuyo." Pero el

padre dijo a sus servidores: "Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en

el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y

festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue

encontrado." Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la

casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes,

le preguntó qué significaba eso. El le respondió: "Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo

matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo." El se enojó y no quiso

entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: "Hace tantos años que te

sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito

para hacer una fiesta con mis amigos. ¡Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber

gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado!" Pero el padre le

dijo: "Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y

alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido

encontrado"» Lc 15,1-3.11-32.



En este conmovedor relato aparece un padre con dos hijos. El más joven, va en

búsqueda de sí mismo y de aparente felicidad. Pretende ser feliz alejándose de la casa

paterna, dando rienda suelta a sus caprichos, instintos y antojos. Pero no pretende hacerlo

con las manos vacías. Busca que se le entregue la herencia. Es un rebelde, y en cuanto tal,

sólo busca ser amado. Mientras tanto, el hermano mayor, continúa la vida junto a su padre,

pero con un corazón ausente. Considera al padre como un patrón al que se debe obedecer

pero que no se puede amar. La finalidad de esta parábola es la de hacernos cambiar de

opinión respecto a Dios. El hijo pródigo piensa que la vida es un “exceso”: es un adolescente

de corazón. Busca la felicidad en el placer, pero se despierta de su sueño en medio de cerdos y

deseoso de comer las bellotas con la que estos animales se alimentaban. El príncipe rebelde se

ha convertido en un esclavo. Pero he aquí que “recapacitó”, “entró en sí mismo”, porque antes

estaba “fuera de sí” y vivía de “cosas externas”. Reflexiona y decide volver. Se prepara con

excusas para poder ser acogido y no se ha dado cuenta que el padre ama la libertad de los

hijos, la provoca, la espera, la festeja y la padece. Es un padre que corre al encuentro del hijo

porque tiene apuro en dar vuelta el dolor en gozo, en abrazo y llenar con su misericordia el

vacío del corazón. Para él, perder un hijo es una herida profunda. Por eso es que no echa en

cara sino que abraza. No entiende las excusas porque sus ojos no ven el pecado del hijo, sino a

su pequeño debilitado por el hambre. No se limita a alimentarlo, sino que quiere hacer fiesta.

Desea reintegrarlo con toda su dignidad y autoridad de antes: por eso le coloca el anillo en el

dedo. Desea devolverle el estado de hombre libre que abandonó la esclavitud: de ahí que le coloca sandalias en sus pies. Se trata de un padre que no es justo, sino que es Amor, y la medida del amor es amar sin medida. ¿Nuestro Dios es así? Sí. No sólo da la herencia de la vida, sino el perdón que da vida a la vida.