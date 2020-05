La viruela, primera enfermedad erradicada por la vacunación

En el puerto de La Coruña se puede ver un monumento erigido en homenaje a unos heroicos personajes que junto a 22 niños huérfanos integraban una expedición filantrópica que en 1803 parte rumbo a América. Su misión era contener allí la terrible enfermedad de la viruela. Por su causa cada año morían en Europa unas doscientas mil personas. La población nativa americana que no había tenido contacto con este virus fue atacada severamente por la enfermedad traída por los colonos europeos. Es sabido que esta epidemia causó una importante mortandad en los aztecas e incas y que luego se difundió por todo el Nuevo Mundo. La Leyenda Negra contra España fogoneada por Inglaterra, acusa principalmente a los españoles como causantes de esta tragedia. Pero poco se dice que en 1763, militares ingleses usaron al virus de la viruela como un arma biológica contra los nativos norteamericanos. No obstante en el Viejo Continente acompañando a La Ilustración, nacía una época de cambios y descubrimientos, muchos consideran al siglo XVIII como el gran siglo de la ciencia. De España partieron entonces numerosas expediciones científicas que recorrieron todos los confines del Imperio, ampliando el conocimiento sobre la botánica, ingeniería, medicina y las técnicas de navegación. En 1796 el médico inglés Edward Jenner, tuvo la brillante idea de introducir el fluido de un animal infectado de viruela en un niño que quedó inmunizado con carácter permanente. De esta manera se afirmó el concepto de la capacidad para inmunizar al ser humano. Los increíbles resultados obtenidos por este sensacional hallazgo fueron conocidos por toda Europa. Hacía poco tiempo que el rey español Carlos IV, por la viruela, había perdido a una hijita de apenas tres años y también a un hermano. Mientras tanto en el Virreinato de Nueva Granada, el mortal virus estaba causando una verdadera catástrofe. Ante estas circunstancias no dudó el monarca en apoyar un proyecto para llevar la vacuna en forma gratuita, no solo a la península, sino también a los inmensos territorios de la corona. La poderosa armada española contaba entre sus hombres con un médico y científico de gran prestigio nacido en Alicante llamado Francisco Javier Balmis Berenguer. Para esos años técnicamente era imposible transportar el virus de la vacuna a través del Atlántico, pero se expuso una idea revolucionaria que permitía llevar la vacuna en un estado activo inoculando a niños de forma escalonada para mantenerla viva durante la travesía. Aprobada su propuesta, en 1803 parte desde La Coruña la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna con la misión de combatir con eficiencia la difusión de esta terrible enfermedad, no sólo en América sino también en otras regiones como Filipinas, Goa y China.



Entre los médicos que viajaron estaba la inestimable participación de Doña Isabel Zendal Gómez, quien era la directora de la Casa de Expósitos de La Coruña, de donde provenían los 22 niños huérfanos elegidos. Doña Isabel Zendal crea un hospicio y escuela de enfermería en México que aún se conserva y allí muere. Josep Salvany tras recorrer más de 18.000 km sufriendo incontables desventuras, reportó haber vacunado unas 200.000 personas solo en el Alto Perú. Muere de tuberculosis en Cochabamba en 1810, tenía entonces 33 años. El gran artífice de esta campaña, el Dr. Javier Balmis, tras recibir honores y reconocimiento de toda España, muere en Madrid en 1819. Hoy solo un sencillo monumento en La Coruña recuerda a estos 22 angelitos y a estos abnegados héroes, casi anónimos, que ayudaron a salvar a millones de personas.

Por Juan C. González Aubone

Ingeniero