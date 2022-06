El encuentro de 13 gobernadores del PJ más la mandataria rionegrina de la alianza local Juntos Somos Río Negro, Arabella Carreras, resultó el hecho político más importante de la semana, aunque no el de mayor trascendencia pública. Los reunidos en Chaco el viernes, aun con las ausencias del cordobés Juan Schiaretti y el santafesino Omar Perotti, representan alrededor del 60 o 70 por ciento de los votos disponibles en el país. Pero lo que tomó mayor estado público, por cosas de esta Argentina sesgada y agrietada, fue el reclamo discursivo -no en los hechos- de la vicepresidente Cristina Fernández hacia el presidente Alberto Fernández el lunes en un acto de la CTA. Ni ella ni él juntan la mitad de territorio o intención de voto que los caciques regionales, cabe aclarar. Tampoco juntos, si es que alguna vez volvieran a reunirse en una fórmula. Aún así, todo lo que dice la Senadora logra alto impacto, simplemente porque los enemigos del Gobierno nacional y ella misma tienen igual Norte: la necesidad de usar al otro para sobrevivir. Mientras ella, Alberto y algunos otros con domicilio en Capital Federal sigan sosteniendo su equilibrio en esta fantasiosa dicotomía, el país continuará flotando en debates estériles que claramente no benefician al conjunto. Una lamentable retroalimentación. Una realidad propia de un país cada vez menos federal. Además, claro, ella sabe llamar la atención. Eso en el plano nacional, pero en el local lo más destacado de los últimos días ocurrió el domingo pasado, cuando este diario publicó declaraciones del gobernador Sergio Uñac. Tres definiciones tajantes: habrá adelanto de elecciones, Uñac anunciará su candidatura a un tercer mandato después del mundial y no hay candidato B, a no ser que haya oportunidad nacional, cosa que al menos desde el discurso, parece descartada.



Pero volviendo a los Gobernadores, resulta interesante despuntar algunas conclusiones luego del mitín chaqueño, el primero fuera del Consejo Federal de Inversiones, algo simbólico también. La primera y más notoria es que los mandatarios (13 del PJ, una de un partido provincial no alineada con la Casa Rosada y tres que adhirieron al documento final) están consolidando un reducto de poder que les serviría para gestionar ante Nación y también, cuando sea tiempo, para los contubernios de la política. Está claro que las metidas de pata de Balcarce 50 terminaron impactando en casi todos los distritos en la Elección Legislativa de 2021. Todos los jefes territoriales tragaban saliva cada vez que les sonaba el teléfono con el prefijo 011. Hubo que defender a Alberto y sus salieris, a pesar de saber que relegaban toneladas de votos en cada declaración u omisión de palabra. Se la bancaron en la Legislativa, pero parece que ahora, en el partido "por los puntos" como dicen algunos, no quieren pasar igual sofocón. No es lo mismo presionar de a uno que en conjunto y por eso decidieron unirse. En tierra de "Coqui" Capitanich hablaron de la inflación, de la falta de gasoil, de la federalización de los recursos del Estado nacional, entre otros temas, y lo metieron en un documento. Si ese papel no llevara la firma de gobernadores del PJ, cualquiera podría decir que está consensuado por los cinco mandatarios provinciales (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Salta) que no comulgan con Alberto ni Cristina. Sencillamente es lo que piensan y sufren 45 millones de personas. Lo distinto, ahora, es que los Gobernadores están encontrando la manera de descomprimir los exaltados estados de ánimo de cada distrito. Ser o no ser. Mezclados, pero no juntos. Acompañar sólo hasta la puerta del cementerio, como reza la máxima peronista. ¿Esta acción de los Gobernadores implica rechazo o pelea con el Gobierno nacional? No, significa que quieren identidad. Reclaman, en virtud a que creen que han hecho mejor las cosas, que quienes conducen el Frente de Todos no olviden a los que juntan votos, ya que ninguno de quienes manejan hoy ese frente logra ganarle en apoyo popular a la oposición. El poder real, como les gusta decir puertas adentro a los mandatarios. Veremos cómo les va. La historia indica de todo: les fue bien allá por 2002 cuando el país fue un desastre, pero muy mal más acá, cuando intentaron volver a reunirse. Nadie es capaz de predecir qué ocurrirá ahora.

Sergio Uñac, Gobernador de San Juan.

Uñac candidato

"A las elecciones a Presidente y a Gobernador es conveniente hacerlas en momentos distintos, porque se trata cosas distintas. Es una posibilidad que tengan fechas diferentes en San Juan. Cuando se elige Presidente, se discuten más los problemas de Capital Federal, el AMBA y la provincia de Buenos Aires que los problemas reales del país. Cuando se discute el puesto de Gobernador, se debate quién va a conducir los destinos de la provincia, qué proyecto tiene, qué planes ha diseñado, cuál es el equipo de gente, cuáles son los antecedentes inmediatos, qué hizo uno si estuvo en esta actividad y cómo le fue". Esa fue la respuesta de Uñac cuando le preguntaron la semana pasada si iba a adelantar elecciones. Hay adelanto, firmado. De hecho, los frentes ya trabajan con esa idea.



La segunda conclusión es que Uñac no habla como no candidato. El pocitano se refiere en todas las definiciones a sus posibilidades electorales y a su vínculo con el poder nacional. No hay referencia en ninguna de sus declaraciones a otros dirigentes del PJ o aliados. Se puede decir sin lugar a equivocaciones entonces, que ya tiene decidido competir por un tercer mandato, porque los tiempos no dan espacio para la creación de un nombre nuevo al menos en lo que refiere a esta categoría electoral. Y no se observa ningún dirigente del PJ con chances o ganas, o ambas cosas, que asome la cabeza. Firmado: Uñac será el candidato a Gobernador del Frente de Todos. Lo único que podría desacomodar esa definición es que todo el Frente nacional se incline por su nombre, cosa que a la fecha al menos parece lejana, ya que todo indica que para lavar los trapitos internos necesitarán PASO.



Vinculando una definición con otra (adelanto de elecciones y la candidatura de Uñac), los tiempos son lo más importante. El Gobernador le dijo al periodista Walter Ríos que de definir su candidatura, el anuncio lo haría "después del Mundial". Aunque todo dependerá del desempeño del equipo liderado por Lionel Messi, el encuentro en Qatar terminará el domingo 18 de diciembre, una semana antes de Navidad. En algunos despachos oficiales ganaba fuerza la idea de esperar lo más que se pueda para anotar a Uñac como candidato y así evitar alguna acción judicial tempranera en contra, ya que en teoría no se puede pedir que se prohíba algo que aún no ocurre. Esa teoría echaría por tierra entonces lo del anuncio al término de Qatar, por lo anticipado. Lo más saludable, dicen los que se inclinan por esta idea, es esperar a que se dispare el calendario electoral y especular hasta el mismísimo día de la presentación de candidaturas que recién ocurrirá el tercer o cuarto mes del año dependiendo de cuánto se despeguen las elecciones locales de las nacionales, cosa que ya habrá ocurrido para esa fecha.



Del otro lado de la biblioteca están quienes se inclinan por atender más que nada los humores sociales para anoticiar a la sociedad de esta novedad. ¿Qué significa? La gente estará en otra cosa en diciembre gracias al Mundial, las fiestas de fin de año y la pronta llegada de las vacaciones. Esos dirigentes piensan en el hecho de que los niveles más altos de aprobación del Gobierno se dan entre el pago del aguinaldo y la Fiesta Nacional del Sol y que cualquier anuncio que pueda raspar la imagen del Gobierno debería hacerse en esa época. Muchos creen en el tándem Mundial, aguinaldo, ¿bono?, vacaciones, Vuelta a San Juan, Fiesta del Sol y reinicio de clases en paz.



Más allá del humor social, hay variables legales que también se tienen en cuenta. ¿Es posible que alguien vaya a la Justicia para evitar la candidatura del Gobernador con el argumento de los dichos del mandatario si es que hay anuncio en diciembre, despegado de la fecha de presentación de candidaturas? Sí, alguien podría presentar una "Acción declarativa de certeza" tomándose de una manifestación pública del mandatario, aunque en la Justicia aseguran que esa acción caería rápidamente. En una rápida consulta hace días, una fuente muy calificada con años de pasillos y despachos distintos en el Edificio 25 de Mayo dijo que eso es hasta "ilegal". Además, si esa presentación se hiciera en diciembre, inmediatamente viene la feria judicial. El que haga la presentación deberá pedir habilitación en feria. Si bien en la oposición ya calculan que a ese trámite (el de la inconstitucionalidad de la postulación de Uñac) lo tramitará la titular del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, hay quienes piensan que ni siquiera debería tocar el expediente. Rodea los cafés de Tribunales que esa futura presentación debería tramitarla el Tribunal Electoral, aunque hay variadas opiniones. Eso, si ocurre, demoraría aún más la decisión judicial por los planteos que podrían caer. En definitiva, si es lo mismo una fecha que la otra ya que el trámite empezaría a tratarse al menos en el segundo o tercer mes del año que viene siempre y cuando Uñac anuncie en diciembre, ¿por qué no hacerlo cuando el humor social está en lo más alto?



Y, por último, el Código Electoral. Las internas. La elección de los candidatos. Todas estas especulaciones ocurren a días de que la Sala IV de la Cámara Civil, integrada por los jueces Juan Romero, María Josefina Nacif y María Eugenia Varas, celebre una audiencia por la eliminación de las PASO locales. Será el jueves a las 10 de la mañana, y todo indica que habrá una decisión ese mismo día, aunque los magistrados pueden tomarse 15 más. Si no le ponen firma el 30, dicen que no se tomarán las dos semanas de plazo, aunque están habilitados. Hay varias preguntas que surgen de esa resolución y que nadie sabe responder aún. Si el fallo es adverso al Ejecutivo, ¿el uñaquismo irá a la Corte? Si es favorable al Gobierno, ¿la oposición se animará a seguir desafiando al mandatario? La primera vez lo hicieron porque el giojismo se adelantó, no les quedó otra. Para saber todo lo anterior será importante conocer los pasos del Gobierno, la oposición y la familia Gioja tras la firma de dos jueces de la Sala IV, porque dicen que uno de ellos ya anunció su voto.