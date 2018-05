La casa histórica y natal de Sarmiento es uno de los museos más antiguos del país, por lo que en la Semana de los Museos es necesario destacar lo que representa para la provincia. Nació hace más de un siglo por iniciativa de instituciones culturales de San Juan, que se agruparon para conmemorar el centenario del natalicio de Domingo F. Sarmiento. Gracias a sus gestiones el Congreso de la Nación sancionó el 7 de septiembre de 1910 la Ley 7.062, por la cual declaraba a la Casa Natal de Sarmiento Monumento Histórico Nacional, autorizaba su compra y la organización de un Museo y Biblioteca.

Imponente imagen de Sarmiento, uno de los atractivos.



Con esta declaratoria no se hacía más que sancionar una tradición ya establecida en la provincia tal como lo atestiguan documentos y periódicos de la época y los considerandos de la misma ley: "... al declarar monumento nacional la casa en que nació Sarmiento, no hacemos más que confirmar la sanción del pueblo argentino, que la ha erigido ya, en reliquia histórica... la casa es un edificio modestísimo, que no se ha modificado, sea porque sus herederos han sido y son pobres, o bien han querido conservar intacto este humilde hogar, donde nació el gran estadista. La familia que vive en dicha casa es constantemente solicitada por los que van a la provincia de San Juan para que permitan visitarla. Además, las escuelas públicas de la Provincia hacen peregrinaciones anuales en los días de la Patria, y en los días del natalicio y del fallecimiento del prócer".



Podríamos decir entonces, en función de lo mencionado en los párrafos anteriores, que la valoración de este edificio no radica en su monumentalidad o características estéticas o arquitectónicas sino a valores históricos y simbólicos relacionados con la salvaguarda de la memoria de los argentinos.



De acuerdo a la definición del Consejo Internacional de Museos, un museo "es una institución pública o privada, sin fines de lucro al servicio de la comunidad y su desarrollo, abierta a todo tipo de público en forma permanente que adquiere, colecciona, exhibe, conserva, investiga y comunica con propósito de estudio, educación, reconciliación de las comunidades y esparcimiento el patrimonio material e inmaterial mueble e inmueble y natural de diversos grupos y su entorno. En consonancia con esta definición, el Museo y Biblioteca de la Casa Natal de Sarmiento, desarrolla una intensa actividad de colección, investigación, y divulgación del legado sarmientino y aspira a convertirse en un centro de interpretación y reflexión sobre la sociedad contemporánea, para la reafirmación de la identidad cultural.



En la actualidad la Casa Natal de Sarmiento recibe más de cien mil visitantes por año y ofrece a la comunidad una amplia gama de servicios para satisfacer las demandas de públicos cada vez más diversos y exigentes. Exposiciones permanentes y temporarias, visitas guiadas en español e inglés. Visitas especializadas, publicaciones y folletería, talleres, cursos de capacitación, conferencias, jornadas y seminarios. Actividades didácticas y recreativas para niños. Actividades culturales, artísticas, turísticas y educativas. Biblioteca pública temática, banco de imágenes, archivo documental. Servicio de consulta especializada. Y además la implementación de la comunicación digital a través de su página web, Twitter o Facebook.





Por la Prof. Valeria Sacchi

Responsable Área de Investigación Museo y Biblioteca - Casa Natal de Sarmiento.