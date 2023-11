El próximo 19 de noviembre son las elecciones presidenciales. Nuestro deber como ciudadanos responsables y amantes de esta gran nación, es emitir un voto racional y a total conciencia.



Nuevamente la ciudadanía se prepara a emitir su voto con el fin de elegir al próximo presidente que nos gobernará por los siguientes cuatro años. Justo este año, donde la todavía incipiente democracia argentina cumple cuarenta años, desde aquel esperanzado 1983, donde los que vivimos aquel momento, y en mi caso particular, lo hacíamos felices y esperanzados en recuperar la institucionalidad de nuestra Argentina.



Una democracia que nos costó a muchos de nuestra generación, donde en aquel momento jóvenes como yo participábamos en las incipientes juventudes políticas. Tiempos en donde éramos vigilados muy de cerca por toda la policía y fuerzas armadas de aquella época negra de nuestro país, donde "la dictadura" organizó la muerte y desaparición de casi ocho mil personas (por supuesto que no soy de los que creen en la fantasía mentirosa peronista de los 30.000 desaparecidos, cuando los verdaderos registros históricos demuestran lo contrario), y una guerrilla que causó una cifra específica de 1.094 asesinatos y un número potencial y global de 17.000 víctimas, entre muertos, heridos y secuestrados. Esa democracia que se supo conseguir, por primera vez está en verdadero peligro.

Esta encrucijada política en la que estamos no es culpa de los candidatos, es culpa de nosotros mismos como sociedad. Nos convertimos en ciudadanos cómodos y que sólo nos importa el metro cuadrado de nuestra existencia

Al borde del abismo

Hoy nos enfrentamos ante una elección histórica, ya que está en juego no sólo una verdadera democracia republicana sino también la pérdida casi completa del poder político del partido que nos lleva casi al borde de la hiperinflación, que nos ha llevado a la ciudadanía a una inseguridad jamás vivida y a un sistema de corrupción política con total impunidad.



Nuestro deber como ciudadano responsable y amante de esta gran nación, es emitir un voto racional y a total conciencia, no podemos seguir votando a los que, durante setenta y siete años, antepusieron "el verso" de "la justicia social" y sin embargo nos mintieron, estafaron y cada vez más nos degradan como país y sociedad.



Votar al menos malo

¿Cómo caímos en esta trampa?

Lo que realmente nos sucede es que es más cómodo ir a votar cada dos años y luego, cuando todo sale mal o el político nos falla, es mucho más fácil decir que ellos nos mintieron o engañaron, cuando en realidad lo que sucede es que no dedicamos tiempo a informarnos, no dedicamos tiempo a comprometernos. Nos encanta pensar que los que votamos nos van a traer "recetas mágicas" para salir de la crisis en la que nosotros mismos como votantes nos entrampamos. Nosotros somos los que permitimos que existan "jubilados sin aportes o supuestos jubilados que pagan su jubilación cuando se la otorgaron", algo que matemáticamente y en materia económica es una aberración. Nosotros somos los que permitimos que desde "las manzaneras" de Chiche Duhalde o el primer "plan trabajar" de Menem (década de 1990), "regaláramos" dineros del erario público a personas que lo único que hicieron es acostumbrarse a no trabajar. Es por eso que hoy llevamos tres generaciones de gente que cobra "de arriba" sin obligación de nada. ¿En qué parte del mundo civilizado ocurre esto? ¿Qué país que sea potencia mundial lo hace? La respuesta es simple: "ninguno". Pero, claro, los argentinos somos "buenos" y hoy este es el resultado del "buenismo".



La realidad es que aquellos que intentaron comprometerse políticamente y luego fracasaron, tienen más derecho y autoridad a quejarse. Pero aquellos que sólo arriesgan su voto cada dos años, tienen poco derecho a declararse "inocentes", porque en realidad, lo que se esconde, es una gran falta de compromiso por lo público, y luego como "muletilla", sostienen que "todos los políticos son malos". La verdad es que no todos lo son y existe un gran número de ellos que son muy honestos y aman "la cosa pública".



Particularmente y aunque el voto por ley es secreto, eso a mí no me interesa porque me siento un argentino muy comprometido con mi país y jamás voy a votar a quienes fueron y son responsables de su actual destrucción y degradación de todos los valores que alguna vez tuvimos y éramos "Argentina, la quinta potencia mundial" y el mundo nos admiraba y hasta nos envidiaba.

Por Jorge Reinoso Rivera

Periodista