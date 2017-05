El precio de la garrafa de 10 kilos es de 135 pesos aunque tiene autorizado un plus de 5 pesos más por flete, llegando a 140 pesos. Pero en San Juan se cobra un sobrecosto de entre 160 y 230 pesos, según las zonas.

El sobreprecio en la venta de garrafas de gas no se detiene en San Juan, afectando principalmente a los sectores de más bajos recursos de la población, muchos de los cuales viven en zonas donde no existen las redes de gas natural, y con la llegada de los fríos este sobrecosto se sentirá aún más en el bolsillo. La garrafa de 10 kilos de gas tiene un precio máximo fijado por la Nación para este año de $140, pero en San Juan se llegan a cobrar hasta $230 en algunas zonas, un 64 % más caro, según un relevamiento realizado por DIARIO DE CUYO.

A este drama se suma que el acuerdo al que se comprometieron entre la Dirección de Defensa al Consumidor, los distribuidores y los municipios, para garantizar un suministro al precio convenido en toda la provincia aún no arranca. Lleva una demora de prácticamente dos meses y medio, sin que las partes asuman la responsabilidad.



En cambio si está vigente el subsidio del Plan Hogar de la Nación para personas de bajos recursos anotadas en el programa (ver página 3), a quienes se les deposita cada mes en su cuenta $115 por garrafa, aunque en los meses de frío se elevará a $230 pesos o 2 garrafas, quedando a cargo del beneficiario pagar de su bolsillo sólo $20 por envase. El problema es que el precio convenido oficialmente no se cumple. Para solucionar este problema desde el año pasado se implementó en San Juan un acuerdo entre la Dirección de Defensa del Consumidor, los municipios y la Cámara de Distribuidores de Gas, para asegurar que 1 o 2 veces al mes llegue a cada departamento un cupo de garrafas al precio que corresponde. Cada municipio debe designar el lugar, día y hora en que llegará el camión para venderle las garrafas a los vecinos. El Defensor del Consumidor Elías Alvarez dijo al ser consultado que como coordinador del operativo ‘a mediados de marzo‘ hizo los contactos con las partes para ponerlo en marcha. ‘Ahora ya pasa por la decisión de cada municipio en qué momento se contacta con la persona designada por la Cámara para coordinar el operativo‘, señaló. Agregó que ya distribuyó en aquella fecha el contacto del coordinador de los distribuidores de gas para que cada comuna encare estas negociaciones. Pero desde esta oficina de coordinación informaron que llevan solo una semana funcionando, que han contactado ‘unas pocas‘ municipalidades y que no pueden dar fechas en las que se pondrá en marcha el operativo. Algunas intendencias además dijeron no tener información del programa este año.

Es el caso de Valle Fértil, Chimbas y Jáchal. ‘El año pasado, sí pero este año no hay convenio’’, dijo el intendente Omar Ortiz, de Valle Fértil, quien agregó que allí no funcionó porque el camión deja las garrafas en los comercios y el precio no se cumple, por lo que pidió que la provincia vaya a controlar. Allá las garrafas de 10 kilos se venden hasta $220. En Chimbas rondan los $200 y en Jáchal trepan hasta $210. El lugar más caro detectado es Barreal, en Calingasta; donde cobran hasta $230, según los vecinos. El intendente de Ullum, Leopoldo Soler, dijo que allí cobran $190 y que está armando un operativo para salir a controlar precios. Desde Angaco, el titular de Gobierno, Claudio Vicentela; y el intendente de San Martín; Cristian Andino, dijeron que están coordinando con los distribuidores el cronograma para llevar los envases de gas al precio fijado, pero aún no tienen fecha. En esas jurisdicciones las garrafas se venden hasta $220. En Pocito valen entre $160 y $180, en Santa Lucía y Caucete rondan entre $190 y $200, mientras que en Rawson no bajan de $200. En todos los casos los comercios agregan un plus para llevarla a domicilio.



Subsidio nacional

El programa Hogar otorga subsidios a todos aquellos usuarios que vivan en las zonas en las que no hay servicio de gas natural, con pagos por adelantado cada mes. El beneficio llega a quienes reciban hasta 2 salarios mínimos, vitales y móviles ($16.120) y hasta 3 salarios mínimos, vitales y móviles ($24.180) para familias en la que un miembro posee una discapacidad. También se incluyen a las viviendas de uso social



Modalidad En el municipio de Angaco dijeron que una vez acordado el operativo convocarán a los vecinos un día antes para recepcionar las garrafas y el dinero. El camión llega y descarga los envases llenos y la gente pasa a retirarlos por el municipio. ‘Esto para descomprimir y ayudar al vecino’, dijo el secretario de Gobierno.

Beneficiarios

El Programa Hogar subsidió el año pasado a 2.858.282 beneficiarios por mes en todo el país. Las provincias con mayor cantidad de beneficiarios fueron Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Formosa y Misiones, mientras que las zonas de baja temperatura del país son las que recibieron más garrafas.