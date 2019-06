El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, ponderó el hecho de haberse terminado en término la obra de la nueva pista del Aeropuerto Sarmiento, que volverá a recibir vuelos a partir de mañana. En diálogo exclusivo con DIARIO de CUYO, el funcionario nacional anticipó que se va a anunciar "en breve" la obra de la ruta que va desde el límite provincial hasta Uspallata, con financiamiento del BID. Y sobre la deuda que la Nación mantiene con la provincia por recursos que puso San Juan sostuvo que "todo lo que había para pagar lo hemos pagado".



-¿Cómo va la obra de la pista del aeropuerto?



-Estamos abriendo nuevamente el aeropuerto el domingo (por mañana) con el primer vuelo de Aerolíneas Argentinas que llega a las 17,05. Será el primer avión que va a aterrizar con la pista nueva, hecha a nueva integralmente, con el último sistema de balizamiento de alta densidad, que es un sistema de vanguardia a nivel mundial. Esta es una mejora para la seguridad. Pero además estamos cumpliendo la fecha comprometida. Esto quiere decir que a la pista de San Juan la empezamos y terminamos en tiempo. Esto es algo que en las obras de infraestructura en Argentina es poco habitual.



-¿Cómo va la construcción de la terminal?



-También en esa obra venimos avanzando bien y va a estar lista el año que viene. Se trata de una terminal nueva, con dos niveles, dos mangas, dos salas de embarque, con una mirada puesta en vuelos internacionales, aunque por el momento no los haya, pero no tengo dudas de que los habrá en el futuro. También estamos duplicando la plataforma, que es donde se estacionan los aviones, y que muchas veces la limitación para el crecimiento es tener espacio para que se ubiquen los aviones. Es el doble de la que había y va a permitir que se coloquen seis aviones al mismo tiempo. Todas estas obras suman una inversión del orden de los 1.300 millones de pesos.



-¿Y las otras obras nacionales en San Juan avanzan en término?



-Están avanzando bien. Es el caso de la Ruta 40, que podría tener un mayor ritmo, pero estamos en proceso de aprobación de unos cambios en el diseño y calculo que en no más de algunas semanas va a tener mayor ritmo. El Acceso Sur ya fue inaugurado, otra obra muy importante y prácticamente están terminados los trabajos en la Ruta 150, que son unos 30 kilómetros, y están terminadas la repavimentación de la Ruta 20 a San Luis y de la ruta hasta La Rioja. Ahora estamos avanzando con el BID para completar la obra desde el límite con San Juan hasta Uspallata y en breve la vamos a anunciar. También estamos trabajando en el Acceso Norte para extender la obra hasta al puente de Albardón.



-¿Cómo está el tema de la deuda de la Nación con San Juan por el dinero que puso la provincia para financiar obras nacionales?



-Se ha pagado todo lo que había para pagar hasta ahora y lo que resta son certificados de obra que no han llegado y que hay que tener la documentación correcta para pagar. Pero todo lo que se podía pagar lo hemos venido pagando.

"En la charla política nos anticipamos y la realidad termina siendo distinta".

-¿Entonces faltan certificados de obra?



-A ver, nosotros somos un organismo público, como es obvio, y tenemos que tener toda la documentación en perfectas condiciones como para poder pagar y mostrar que lo que estamos pagando son obras que están ejecutadas e inspeccionadas y entiendo que las dos vialidades están en conversaciones para avanzar en esto.



-¿Cómo influye un nuevo aumento de los combustibles del que están hablando las petroleras?



-El precio de los combustibles tiene dos factores, el valor del petróleo, que ha venido subiendo mucho este año, pero que ha estado bajando en los últimos días, y el precio del dólar. Claramente hay un mercado de precios libres y cuanto menos aumente será mejor para el costo del transporte.



-¿Cómo van a hacer para definir los candidatos a diputados nacionales por San Juan?



-Hay que ir paso a paso, como decía Merlo, porque a veces la ansiedad nos carcome y lo que tenemos que hacer todos los días los que gobernamos es hacer que las obras pasen, como es el caso del aeropuerto que abrimos el domingo (por mañana).

Las refacciones en la estación aérea local

Tareas. La pista de aterrizaje tendrá la misma extensión que antes, pero con mayor seguridad para la operación de la aeronaves.

El aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento estuvo cerrado desde el pasado 1 de abril por la reconstrucción de la pista de aterrizaje hasta mañana, cuando se retomarán los vuelos con normalidad.



La pista fue repavimentada en su totalidad, aportando mayor seguridad a la operación de las aeronaves con un refuerzo de pavimento y estructura en la franja central, que es el área con más desgaste debido a los aterrizajes y despegues. Además, se arreglaron los rodajes, los márgenes y las calles de servicio. Estas obras implicaron la colocación de más de 41.000 toneladas de mezcla asfáltica. Incluso para esta tarea la empresa Querechet montó una planta para elaborar el asfalto necesario para los trabajos.



La pista tendrá en total 2.460 metros de extensión y a cada lado se han agregado 7,5 metros de asfalto para el balizamiento.



Otra tarea que se está llevando adelante es la ampliación de la plataforma, incorporando nuevas posiciones para aviones y mejorando la utilización del espacio. Habrá espacio para que se ubiquen 6 aviones grandes y 11 naves de menor porte.