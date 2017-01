A pesar de que ya quedó en el olvido el tarifazo, el retroceso y la posterior refacturación de los consumos de gas que mantuvo en vilo a los usuarios en el segundo semestre del año pasado, a algunos domicilios aún continúan llegando boletas del servicio con la leyenda ‘Total a pagar $ 0,00’. Hay casos que se han recibido de dos a tres boletas con cero peso a pagar, lo que está generando intranquilidad ante el temor de que sea un error, y que después haya que pagar un cifra impensada.



Sin embargo DIARIO DE CUYO consultó a la distribuidora Ecogas, desde donde salieron a dar tranquilidad y a explicar que si hay clientes que aún continúan recibiendo estas facturas es porque tienen créditos a su favor. ‘’No hay errores, el cliente no tiene nada que pagar y las facturas se tienen que archivar’’, explicaron desde la distribuidora.



El año pasado las empresas de distribución emitieron facturas con aumentos entre abril y septiembre, pero ante el revuelo que esto generó y las presentaciones en la Justicia, un fallo de la Cámara Federal frenó por algunos meses la suba a nivel nacional. Y luego la Corte Suprema de Justicia fue clara con su fallo: sin audiencia pública, se vuelve al viejo cuadro tarifario que estaba vigente a marzo.



La audiencia pública se fijó en septiembre y las distribuidoras procedieron a la refacturación de todos esos meses, a precios ‘viejos’: las boletas de tres bimestres: abril-mayo, junio-julio y agosto-septiembre se refacturaron con las tarifas sin aumentos, porque son anteriores a la audiencia pública del 12 de septiembre.



En ese lapso muchos usuarios no pagaron las facturas y otros sí lo hicieron. Luego se determinó que no había que pagarlos y que esos aumentos no corrían, entonces a quienes abonaron esas facturas de gas les quedó saldo a favor, que ahora les está siendo devuelto en las nuevas boletas. ‘’Al tener un saldo a favor, varias facturas posteriores quedaron en cero’’, explicaron en la distribuidora.



Si se observa en las facturas, al costado superior izquierdo, figuran los periodos de consumo que se están cobrando (ver infografía). Desde los consumos correspondientes a agosto/septiembre (que llegaron en diciembre) Ecogas comenzó a enviarlos con la posibilidad del pago de la liquidación bimestral con dos códigos de barras, que tienen dos vencimientos mensuales y consecutivos, o también en un solo pago.

PARA PODER CONSULTAR

La distribuidora Ecogas permite a los usuarios quitarse sus dudas y conocer en detalle sus consumos, mediante la consulta online. Para ello se debe ingresar a la pagina web de la distribuidora -www.ecogas.com.ar- y registrarse con el número de factura que figura en la boleta, y luego se debe generar un contraseña, que se logra en pocos minutos. Una vez que se ingresa al historial propio de cada cuenta se puede consultar detalles de deudas, facturas pagadas y consumos históricos en cualquier momento.