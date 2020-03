La tarea empezó primero con las cadenas nacionales y provinciales de supermercados y los mercados y almacenes de barrios para detectar si les estaban cobrando sobreprecios a los clientes. Y a partir de hoy, a la función de contralor de la Dirección de Defensa al Consumidor se les sumarán las verdulerías y fruterías. Se ha elaborado un listado de precios máximos, tomando como base un promedio entre los valores de la Feria de Abasto de Capital y el Mercado Concentrador de Rawson, y si detectan abusos primero habrá una advertencia y después multas a los infractores. "No queremos que haya irregularidades", dijo el secretario de Industria y Comercio, Alejandro Mestre. Si bien ya venían relevando precios de frutas y verduras desde hace días, ahora empezarán con controles más exhaustivos, en línea con el programa de precios máximos que ha puesto en marcha el Gobierno nacional (ver aparte). El temor es que algunos comerciantes se puedan llegar a aprovechar del crecimiento de la demanda de comestibles en la población, en medio de las medidas de aislamiento social para evitar que circule el Covid-19.

Para realizar una denuncia es importante conservar el ticket.

Por eso es que la medida tiene origen en un intento por evitar la especulación con la remarcación de precios, a partir de la corrida de compradores de los últimos días. Los precios de las frutas y verduras cambian por diversos factores, por ejemplo climáticos, porque los que producen verduras si hay lluvias no pueden entrar a las quintas, además de la mayor o menor oferta de algunos artículos, según la época del año. Por eso se armará una especie de observatorio de precios diarios: tomarán un promedio de los principales productos de la Feria Municipal y del Mercado Concentrador de Rawson. Como se trata de precios mayoristas, porque de allí se abastecen las verdulerías y fruterías de la provincia, a los valores les aplicarán una utilidad estimada en el 30%, que es el promedio de ganancias de cualquier comerciante del rubro. Es decir que habrá una lista de precios máximos de referencia, que tomarán como base los inspectores de Defensa al Consumidor. Si encuentran valores excesivos, primero habrá una advertencia y después multas, según la Ley de Defensa al Consumidor, según dio a conocer Mestre. La norma nacional establece que las multas podrán ir desde los 500 pesos a los 5 millones de pesos, dependiendo del tipo de irregularidad. Sin embargo, de manera insólita no se difundieron los precios máximos para evitar el "contagio" y que algunos verduleros con precios más bajos, los suban hasta ese tope. También dicen que es porque los valores cambiarán constantemente. El organismo recibirá denuncias al 0800-333-3366. Recordaron que, para que los inspectores puedan actuar y determinar si existe o no un sobreprecio, el denunciante debe tener el ticket de compra. Algo difícil de conseguir en un almacén o mercadito de barrio, pero sí en una cadena local de supermercados, que también estarán dentro de los sectores que controlará la repartición. Los que quedarán afuera del control en lo que respecta a frutas y verduras son las cadenas nacionales de supermercados. Es que los productos que expenden provienen, en la mayoría de los casos, de otras provincias y con precios sensiblemente superiores a los que se pueden adquirir en una verdulería de barrio.

El programa nacional

En medio de la pelea para combatir la propagación del coronavirus, el Gobierno nacional puso en marcha un programa que incluye una canasta con unos 2.100 artículos de almacén, perfumería y limpieza, higiene personal y productos frescos. La mercadería tiene precios máximos, que son los que estaban vigentes al 6 de marzo pasado, y se pueden conseguir tanto en las cadenas nacionales que funciona en la provincia, como así también en los comercios adheridos a la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (CASSA).

La plataforma de información que tuvo en cuenta el Gobierno nacional para elaborar los precios máximos es el portal Precios Claros (www.preciosclaros.gob.ar), que obliga a supermercados, entre otros comercios, a informar precios de venta en tiempo real. Con esos datos, que proporcionan las propias cadenas, se establecieron como precios máximos las listas del 6 de marzo.

Como referencias para San Juan, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación estableció que una botella de aceite de girasol de 1,5 litros no podrá costar más de 139 pesos, el kilo de arroz no podrá superar los 98 pesos, mientras que el kilo de azúcar no podrá tener un costo superior a los 50 pesos, por citar tres ejemplos.

Cabe aclarar que la lista de artículos incluye los precios máximos, pero algunas cadenas pueden disponer valores inferiores. La condición es que no se pueden superar los precios que estaban vigentes al 6 de marzo pasado y que habían comunicado las propias cadenas.

La tarea de control del plan está a cargo de inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Dirección de Defensa al Consumidor.

Como resultado de los primeros operativos detectaron que había un total de 7 cadenas de supermercados, 4 nacionales y 3 provinciales, que tenían valores por encima de los permitidos. En los primeros 6 casos se logró bajar los precios de los artículos, todos alimentos de alto consumo y el otro está en revisión.