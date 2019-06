Tarea. Eliminada la medida ahora vendrá el trabajo de recuperar el mercado brasileño para que llegue la uva sanjuanina en óptimas condiciones.



El Gobierno de Brasil accedió a que la uva sanjuanina ingrese a ese mercado, que llegó a representar el 30% de los envíos locales, sin bromuración, una traba que impedía a la provincia desde mayo de 2012 llegar a ese destino con la cosecha local. En su reemplazo habrá certificaciones por producciones o parrales, pero todavía la modalidad no está definida y los equipos técnicos de ambos países deberán trabajar en la implementación. La noticia la adelantó ayer el director de la Casa de San Juan en Brasil, Gustavo Segré, quien informó que "si un productor no tiene necesidad de bromurado se le podrá retirar la exigencia".

La traba sanitaria de exigir la aplicación de bromuro a los cargamentos de uvas para consumo en fresco fue establecida por Brasil tras encontrar un ejemplar de "Brevipalpus chilensis" en un envío mendocino, pero la más afectada fue San Juan porque el mercado del vecino país llegó a representar un tercio de los envíos locales que, entre el 2005 al 2012, fueron de unos 90 millones de kilos por año en promedio. En la provincia no había experiencia en la aplicación de bromuro de metilo en la fruta y en los intentos realizados el producto empezó a llegar a Brasil en malas condiciones, lo que primero tiró abajo el precio y después los envíos comenzaron a reducirse drásticamente.

Desde entonces comenzaron las negociaciones impulsadas por el Gobierno sanjuanino para tratar de revertir la medida, que ahora llegaron a buen puerto. Al punto que el ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, dijo ayer que "se trata de una muy buena medida para San Juan que ahora deberá empezar a trabajar para recuperar ese mercado".

La negociación se venía llevando adelante en uno de los grupos de trabajo en el ámbito del Mercosur y fue Javier Dufourquet, agregado agrícola de Argentina en Brasil, quien le adelantó la información a Segré, luego de que fuera aceptada la propuesta de nuestro país de retirar la bromuración en los casos de que haya ejemplos concretos de inexistencia de "Brevipalpus chilensis", un tipo de plaga que afecta a las vides.

Según fuentes del sector, en lo que se va a trabajar ahora es en la modalidad para determinar la inexistencia de la plaga. Por ejemplo se menciona la posibilidad de hacer análisis de laboratorio en muestras obtenidas en los parrales, de manera de certificar lotes o parcelas libres del mal. En esos casos los productores quedarían exceptuados de la bromuración, que daña los racimos y produce que lleguen en mal estado a destino. Esas certificaciones las podría dar el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), un organismo sanitario del Estado argentino encargado de la fiscalización y certificación de los productos nacionales.

"Ahora hay que ver cómo se implementa la medida y trabajar en los grupos técnicos para asegurarle a Brasil que la certificación que se entregue en origen sea válida", dijo Segré.

Según un reciente informe de este diario, la cosecha de uva en fresco cerró con un volumen estimado en los 4 millones de kilos, el más bajo de los últimos 12 años y un 18% por debajo de la temporada del 2018.



La plaga

La "Brevipalpus chilensis", también conocida como "Falsa arañita roja de la vid", es un tipo de ácaro que ataca una serie de cultivos frutales como los limoneros, mandarinos, naranjos y pomelos. Pero lo que más preocupa es que también afecta a otras especies como la uva de mesa y la vid para elaboración de vinos.

Volumen

4 Es la cantidad de millones de kilos de uva de mesa que se estima que se cosecharon en la temporada 2018/2019, según fuentes del sector.

LAS VOCES INTERESADAS

ANDRÉS DÍAZ CANO Ministro de Producción

"La eliminación de la bromuración es una muy buena noticia para San Juan porque era una traba para llegar con nuestras uvas al mercado brasileño. Ahora habrá que seguir trabajando en las modalidades para la implementación para poder recuperar ese mercado tan importante para la provincia".

JOSÉ "CATUCO" MOLINA Productores Vitícolas

"La medida para San Juan es como volver a vivir, a lo mejor no en las mismas proporciones de lo que significó el mercado brasileño en su momento. Pero sí es un respiro para los productores que han seguido trabajando en esta actividad. Es un gran logro para la provincia porque Brasil es un gran mercado".

ANTONIO GIMÉNEZ Cámara de Comercio Exterior

"Brasil no deja de ser un mercado muy importante más allá de los volúmenes de uva en fresco que se han venido manejando estos últimos años. Pero la medida de la eliminación de la bromuración no significa que no haya que trabajar como si se estuvieran haciendo envíos a los mercados más exigentes del mundo".

GUSTAVO SEGRÉ Casa de San Juan en Brasil

"Ahora hay que trabajar en la implementación de la medida, pero la aprobación del Mercosur ya existe. Es probable que la certificación la pueda otorgar el Senasa. La bromuración era una medida que complicaba las exportaciones de uva en fresco de San Juan y que se ha podido cambiar".