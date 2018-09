Fuerte presencia del Banco Central en el desarrollo de las operaciones mantuvo muy acotada la corrección del tipo de cambio en la última rueda de la semana. El dólar, en este sentido, avanzó este viernes 29 centavos y cerró en nuevo récord histórico de $ 40,53 en agencias y bancos de la City porteña, pese a que la autoridad monetaria sacrificó más de u$s 200 millones.





Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa subió 31 centavos a $ 39,86, su nivel más alto desde la salida de la convertibilidad, pese a que el Banco Central adjudicó u$s 75 millones durante una subasta, donde ofreció u$s 200 millones. El precio promedio de corte se ubicó en $ 39,8463, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 39,805. Sumado a eso, la autoridad monetaria vendió directamente a los bancos unos u$s 150 millones, según indicaron operadores del mercado.





La moneda norteamericana repitió la tónica compradora originada en el empuje de la demanda por cobertura. Los precios comenzaron la sesión en un nivel muy similar al del cierre previo pero su evolución fue rápidamente acotada por las tempranas incursiones del Banco Central con ventas directas en el mercado.





Los máximos se registraron con la primera operación pactada, en los $ 39,90, 38 centavos arriba del registro del cierre anterior. La actividad oficial, sin embargo, comenzó desde muy temprano y con ventas directas en el sector donde operan los grandes jugadores forzó una baja de la cotización que le hizo tocar mínimos en los $ 39,35.





Las discontinuas ventas de la autoridad monetaria desembocaron en una pequeña reacción de los precios que los llevó a niveles de $ 39,85/39,88, un rango que se mantuvo con pocos cambios durante gran parte de la jornada. Luego, la autoridad monetaria desempolvó el mecanismo de subastas para terminar de corregir la evolución de los precios, acomodándolos en un nivel discretamente más elevado que el jueves.





El giro en la estrategia de intervención oficial, con fuertes ventas en el segmento de contado y una subasta efectuada sobre el final de la rueda, logró moderar el ajuste de los precios manteniéndolos por debajo de los $ 40. El volumen ascendió un 47% a u$s 649 millones.





"Desde mediados de la semana anterior, la autoridad monetaria no utilizaba en una misma jornada los dos mecanismos de intervención, las ventas directas y las subastas de divisas, un dato que sugiere la fuerte determinación de impedir que el precio del dólar supere en el corto plazo el techo de $ 40", destacó el analista Gustavo Quintana.





En este marco, el Banco Central anunció seis lineamientos en su estrategia de reordenamiento de los instrumentos con los cuales implementa su política monetaria, siguiendo los objetivos comunicados el pasado 13 de agosto.





Entre las medidas que comunicó la autoridad monetaria se destacan: una nueva suba de encajes bancarios en 5 puntos porcentuales y el ofrecimiento de hasta $ 150.000 millones de Lebac, frente a un vencimiento estimado de $ 300.000 millones.





En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" continuó operando a un promedio del 60%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 81 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el próximo lunes y martes. Las tasas de Lebac en el mercado operaron estables en sus rendimientos, negociándose la de 5 días al 60 % y la de 33 días al 61%.





En el Rofex, donde se operaron u$s 404 millones, más del 65 % se pactó para septiembre y octubre con precios finales a $ 40,4000 y $ 42,5000 a una tasa del 30,91 % y 51,44 % TNA, respectivamente. Los plazos cortos mostraron subas promedio en el entorno de los $ 0,40, acompañando la suba del spot de $ 0,31 respecto de ayer.





Por su parte, el blue aumentó 50 centavos a $ 40, según el relevamiento en cuevas del microcentro porteño. Asimismo, el "contado con liqui" escaló ayer un 3,3% a $ 39,91.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron este jueves u$s 88 millones hasta los u$s 50.529 millones.