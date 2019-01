El dólar descendió este viernes 15 centavos a $ 38,03, su menor valor desde principios de diciembre, en una rueda en la que el Banco Central duplicó sus compras de divisas para forzar un alza de la divisa.

El billete -que en la semana acumuló una caída de 39 centavos- acompañó al Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) donde la moneda norteamericana bajó 18 centavos $ 36,90, un 1,3% por debajo de la zona inferior de la banda, estipulada hoy en $ 37,379.

En la semana, acumuló un descenso de 47 centavos en la semana y sumó su cuarta caída consecutiva. Operadores indicaron que la autoridad monetaria subastó u$s 40 millones, que se sumaron a los u$s 20 millones de la jornada previa en su intento de que la divisa volviera a ubicarse dentro de la franja de no intervención.

Sin embargo, los precios volvieron a operar con franca declinación y perforaron con relativa facilidad la barrera de los $ 37. Los máximos se anotaron a poco de comenzada la jornada, en $ 37,20 debido a puntuales órdenes de compra que motorizaron una pequeña suba respecto del cierre previo.

Como sucedió en los últimos días, la oferta y los ingresos desde el exterior (la exportación cerealera liquidó cerca de u$s 400 millones esta semana) tomaron el control en el desarrollo de las operaciones impulsando una baja de la cotización que disparó la segunda subasta oficial para efectuar compras en el mercado.

La caída de los precios continuó durante la segunda parte de la sesión acentuándose sobre el final, lapso en el que el dólar mayorista tocó mínimos en $ 36,90, un nivel que definió el cierre de la jornada. El volumen operado cayó 4% a u$s 579 millones.

Asimismo, el BCRA efectuó una subasta de Letras de Liquidez a 7 días de plazo por un monto de $140.353 millones sobre una tasa promedio de 58,107%, una máxima de 58,45% y una tasa mínima adjudicada de 56.999%.

De esta forma, el mercado fijó la tasa más baja desde que se impusiera el esquema de política monetaria el 1 de octubre pasado. "Las referencia de precios establecida por la estrategia oficial perdió cierta relevancia y los valores del dólar cayeron a niveles no anticipados ni por las proyecciones más optimistas, volviendo a instalar de a poco la sensación de un incipiente proceso de atraso del tipo de cambios, que históricamente se ha resuelto de manera algo brusca", destacó el operador Gustavo Quintana.

El analista Fernando Izzo, por su parte, indicó que "la expectativa de los operadores del mercado financiero está centrada en cuándo el BCRA comenzará a bajar las tasas de interés para descomprimir las demás variables económicas, porque si del dólar se trata, ya está por el 'piso'".