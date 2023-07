El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat anunció que el próximo martes 18 de julio a las 15 horas se abrirá la inscripción para acceder a más de 1600 viviendas en doce nuevos Desarrollos Urbanísticos de Procrear II, construidas a lo largo del país. Un total de 249 de esas casas, tipo monoblock, se encuentran en San Juan a pocos metros del Colegio Don Bosco, en Capital, en una zona privilegiada.

Hasta el momento no se brindó la dirección para completar la inscripción, pero ese día se habilitará el formulario en la página https://www.argentina.gob.ar/

El barrio La Ramada está ubicado en calle Remedios de Escalada de San Martín esquina Aristóbulo del Valle. En estos terrenos detrás del Colegio Don Bosco, se están levantando 249 viviendas en formato monoblock de planta baja y dos pisos. Los departamentos contarán con uno o dos dormitorios y tendrán entre 50 y 64 metros cuadrados.

Cuales son los requisitos para anotarse en Procrear II

*No haber resultado beneficiado con planes de vivienda en los últimos diez años.

*No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como copropietarios, al momento de iniciar el proceso de inscripción. Con excepción de los casos detallados en las Bases y Condiciones.

*Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI o Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.

*Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.

*Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

*Acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción, excepto el estado civil soltero.

*Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

*Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 1 SMVyM (Salario Mínimo, Vital y Móvil) y 10 SMVyM. Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada. De acuerdo a la información declarada en el formulario, se indicará si existen o no tipologías disponibles.

*Demostrar, como mínimo, 12 meses de continuidad laboral registrada.

*No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos 12 meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por orden judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

*Los y las participantes, al momento de completar el formulario de inscripción, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.

*El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados: Matrimonio, Unión convivencial o Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.

*Todas las notificaciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el participante en el formulario de inscripción.