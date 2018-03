Definición. El cierre de la paritaria se definió en un encuentro que tuvo lugar anoche, pasadas las 21, en la sede de la cartera educativa provincial.

La paritaria docente cerró anoche, al cabo de 4 encuentros, con un acuerdo entre los gremios del sector y el Gobierno provincial que implica un 17% de aumento de los haberes en dos tramos, el primero del 12% a partir del 1ro de marzo y el 5% restante se aplicará en agosto. Además, habrá cláusula gatillo, es decir que si la inflación supera el 17% en el año se dispondrá un incremento proporcional en los haberes, como ya se instrumentó este año. Según adelantó el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, a partir de la próxima semana iniciarán las negociaciones con el resto de los gremios estatales, con una oferta "similar", según dijo el funcionario.



A la salida del encuentro, la titular de UDAP, Graciela López, sostuvo que si el congreso de la CTERA, al que está adherido el gremio más fuerte del ámbito docente en la provincia, decide en un encuentro previsto para hoy un paro para lunes y martes de la próxima semana, como ya se anticipa, "vamos a adherir", señaló. De ser así, no comenzarán las clases el lunes, como estaba previsto, en una situación que el Gobierno provincial quería evitar a toda costa. Frente a la posibilidad de una medida de fuerza, el ministro Gattoni dijo que "para que no quede ninguna duda, vamos a descontar los días".



Con el incremento acordado, el básico del cargo testigo, que corresponde a un maestro de grado de jornada simple, que ahora está en 5.354,05 pesos, se irá a partir de marzo a 5.996,55 pesos y en agosto trepará a 6.264,32 pesos.



El arreglo acordado en la reunión de anoche, en la que también participaron el ministro de Educación, Felipe De los Ríos, y los representantes de UDA y AMET, implica que el ex Fondo Compensador será totalmente remunerativo y que quedará en 1.787 pesos.También habrá mejoras en otros dos ítems que forman parte del recibo del maestro. Uno es el A56 (estado docente), que a partir de marzo trepará a 2.370 pesos y en agosto a 2.670 pesos. El otro es el E66, que es un monto remunerativo y bonificable que se calcula de acuerdo a la antigüedad del agente y que se abona por cargo con un máximo de 2 por trabajador, o su equivalente en horas cátedra.



Las negociaciones entre el sector oficial y los representantes gremiales se llevaron a cabo ayer en dos tramos. Fue porque hubo un primer encuentro a partir del mediodía, que se extendió hasta las 15,30. En el caso de UDAP, la oferta fue bajada a las bases en un plenario que tuvo lugar por la tarde, a partir de las 17. Y recién pasadas las 21 se reanudaron las tratativas cuando la dirigencia de este último gremio llegó con la aprobación de la propuesta. Ahora será el turno del resto de los gremios de la administración pública.



"No hay un acuerdo paritario semejante en el país, en cuanto a tramos y a porcentajes", sostuvo Gattoni a la salida de la reunión, destacando que esperaban que así lo interpretaran los gremios.

La mejora

17 Es el porcentaje de aumento que tendrá el salario del docente en la provincia, dividido en 2 tramos del 12 y el 5%, a partir de marzo el primero y en agosto el segundo.

Los estatales

A partir de la próxima semana será el turno del resto de los gremios de la administración pública, entre ellos UPCN, ATE, Viales, ATSA, SOEME y los que corresponden al ámbito de la salud, como médicos y Asprosa.