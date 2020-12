El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó hoy que el Gobierno nacional busca continuar "el camino de desinflación" que se logró este año a partir de las políticas de precios, por lo que ratificó una salida "gradual y ordenada" para el descongelamiento y actualización de los programas vigentes.



“Tenemos que recordar que la inflación este año 2020 se redujo en 20 puntos con respecto al 2019, y tenemos que seguir por esta senda buscando que se pueda continuar en este camino de desinflación”, definió hoy Kulfas al referirse al desarrollo futuro de los programas precios Máximos y Precios Cuidados.



En declaraciones a Radio con Vos, el ministro dijo que el proceso que atraviesa Precios Máximos "es una salida gradual, ordenada y justamente buscando lo que tuvo que ver con la pandemia, la política (del Gobierno) en ese sentido es Precios Cuidados con una canasta protegida de referencia”.



“Lo estamos trabajando con las empresas, las productoras de alimentos y supermercados, empezamos con algunos productos de manera paulatina y se va normalizando con el objetivo de evitar que esto genere inflación”, agregó quien tiene bajo su órbita la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Paula Español.



Sobre los controles de precios que se realizan desde esa Secretaría en conjunto con provincias y municipios, Kulfas consideró que "hay varios segmentos para tener en cuenta, el primero es que la inflación hay que analizarlo desde varios lugares no es sólo un tema de controles que son una herramienta pero están en sintonía con la política macroeconómica, monetaria y fiscal".



"En ese sentido la gran apuesta es generar nuevas condiciones macroeconómicas que permitan ir proyectando una desinflación consistente. En este marco entran en juego los esquemas de acuerdos de precios, los controles y la puja distributiva”, agregó el titular de la cartera de Desarrollo Productivo



El economista alertó que el Gobierno busca evitar "cometer los errores del Gobierno anterior que pensó que simplemente con una política monetaria muy dura se controlaba la inflación y el resultado fue el contrario al esperado”.



“El 2019 fue un año de fuerte restricción monetaria y terminamos con esta suma más alta desde 1991. El abordaje tiene que ser distinto, nuestra mirada es que hay una partes que tiene que ver con controles de precios pero insistimos en el marco de una política mucho más general”, sostuvo.



Al respecto, el ministro explicó que se advierten "muchas tensiones por aumentos de precios en las materias primas, un fenómeno internacional", además de que la pandemia "generó algunos aumentos en costos de diferentes productos y en algunos insumos que vienen de china que han aumentado su valor y eso tiene que ver con la pandemia y sus restricciones".



“Tenemos que ver las dos cosas una desinflación muy grande y que esto no alcanza y hay que ir reduciendo estos valores pero no se dá de un día para el otro”, reseñó el ministro.



Sobre los indicadores de recuperación de los niveles de actividad industrial, Kulfas destacó que se ven "cuatro meses consecutivos de crecimiento del empleo industrial y de recuperación en este sector", por lo que aseguró "se están generando condiciones para una recuperación muy fuerte que se va a ver ya con mucha más claridad en 2021”.



"Lo que está claro es que hay una industria que se puso en marcha, que hay sectores que estaban muy golpeados por el gobierno anterior (textil, indumentaria, calzado y electrodomésticos) que venían sin ningún tipo de apoyo hoy están volviendo a producir, y en los últimos 90 días hubo más de 50 anuncios de inversión", aseveró.